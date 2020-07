Kiel

Hauptmann wurde bei Dynamo Dresden ausgebildet und wechselte 2018 an den Rhein. Beim "Effzeh" kam der 24-Jährige in der abgelaufenen Saison nur für die Regionalliga-Mannschaft zum Einsatz, hatte im Jahr zuvor aber imnmerhin zwölf Spiele in der Zweitliga-Saison der Kölner absolviert. In den beiden Vorjahren war er Zweitliga-Stammspieler bei Dynamo gewesen.

" Niklas Hauptmann ist ein technisch hoch veranlagter Spieler, der sich sehr effektiv in das Offensivspiel einschaltet", sagt Holstein Kiels Sportdirektor Uwe Stöver übner seinen fünften Neuzugang nach Ahmet Arslan, Simon Lorenz, Marco Komenda und Torhüter Thomas Dähne. "Dazu ist er im zentralen Mittelfeld auf nahezu allen Positionen einsetzbar. Daher passt er sehr gut zu unserer Idee, wie wir Fußball spielen lassen wollen."

Hauptmann selbst sagt: "Ich denke, dass meine Art und Weise, Fußball zu spielen, sehr gut zu der Philosophie von Holstein passt." Er unterschreibt in Kiel einen Kontrakt bis Juni 2021. Beim 1. FC Köln hat er noch Vertrag bis 2023.

