Wenn Holstein Kiel am Sonntag (13.30 Uhr) bei der SpVgg Greuther Fürth gastiert, ist die ganze Stadt in Feierlaune. Das liegt zum einen am starken Saisonstart des Kleeblatts, zum anderen an der „Kärwa“: Ab Sonnabend steigt in Fürth die Michaelis-Kirchweih, eines der größten Volksfeste in Franken.