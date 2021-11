Kiel

Die Serie hält, auch im siebten Zweitligaspiel gegen den großen Nordrivalen Hamburger SV bleibt Holstein Kiel ungeschlagen. Und die Störche waren im Volkspark dem Sieg sogar näher – der Auftritt in der Hansestadt macht den Kieler Fans Mut für die kommenden Spiele. Und angesichts der Entwicklung über die vergangenen Partien ist Optimismus für das Spiel gegen Dynamo Dresden am Freitag durchaus angebracht. Auch, weil zwei Neuzugänge stark auftrumpften.

Während die KSV hoffnungsfroh nach vorn blickt, wurde sie am Sonntagabend quasi von der eigenen jüngsten Vergangenheit eingeholt: Ex-Coach Ole Werner äußerte sich in überregionalen Medien erstmals seit seinem Rücktritt bei der KSV zu den Beweggründen – blieb dabei aber vielfach im Nebulösen. Was darf man unter den als Grund angebrachten „unterschiedlichen Auffassungen“ zwischen dem 33-Jährigen und der (sportlichen) Vereinsführung verstehen?

