Fußball-Podcast "Holstein eins zu eins": Zeigt Holstein Kiel die Dreierkettenreaktion?

Kiel

Draußen wird es langsam kalt, in der Zweiten Fußball-Bundesliga klettert das Thermometer dagegen stündlich: Nach der Länderspielpause wird es am Wochenende endlich wieder heiß. Vor allem in Ingolstadt dürfte am Sonnabend der Siedepunkt erreicht werden: Holstein Kiel gastiert unter dem neuen Chefcoach Marcel Rapp zum Kellerduell beim Klub von Ex-KSV-Trainer André Schubert.

Welche ersten Schlüsse lassen sich sowohl aus dem Testspiel gegen Silkeborg IF (0:0) als auch aus der Trainingswoche der Störche ziehen? Welche Vorteile hätte die Dreierkette, die Rapp gegen die Dänen ausgepackt hat – und die auch in Ingolstadt zur Anwendung kommen könnte? Und dann noch die unvermeidliche Frage: Was ist eigentlich vom plötzlichen Abschied von Co-Trainer Patrick Kohlmann zu halten?

„Holstein eins zu eins“: Jetzt die neue Folge hören

Über diese Themen sprechen die Holstein-Reporter Marco Nehmer und Niklas Schomburg in der neuen Folge von „Holstein eins zu eins“, dem Podcast-Format der Kieler Nachrichten, das auf KN-online und auf allen gängigen Streaming-Portalen erscheint.