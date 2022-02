Kiel

Nach Wochen der Zwangspause geht es für die Auswärtsfahrer wieder los: Fußball-Zweitligist Holstein Kiel winkt schon beim kommenden Gastspiel beim FC Erzgebirge Aue am Freitag nächster Woche (18.30 Uhr) der Support der eigenen Fans. In Sachsen sind nach gültiger Verfügungslage 25 Prozent Zuschauerauslastung erlaubt, was im Erzgebirgsstadion etwa 4120 Besuchern entspricht.

Pro Person sind maximal vier Karten zu haben

Das Gästekontingent geht am Donnerstag um 10 Uhr über den Online-Shop und die Ticket-Hotline in den Verkauf, wie die KSV am Mittwochnachmittag bekanntgab. Am Freitag und Montag wird es zudem im Fanshop und am Ticketcenter einen Kartenverkauf geben. Pro Person gibt es maximal vier Karten, im Erzgebirgsstadion gilt 2G-Plus.

Der wöchentliche Newsletter der Sportredaktion Was ist in dieser Woche bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Erhalten Sie aktuelle Infos jeden Freitag in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kurz darauf dürfte dann auch der Verkauf der Tickets für das Heimspiel gegen den Karlsruher SC anlaufen. Am 19. Februar darf Holstein Kiel den Ankündigungen des schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU) vom Mittwoch zufolge das Holstein-Stadion wohl wieder zur Hälfte füllen. Bis zu 8700 Fans wären dann möglich.