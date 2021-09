Kiel

Holstein Kiel kann sich vor dem im Spiel gegen Hannover 96 auf die Unterstützung seiner „lautesten“ Fans freuen. Der Hauptgrund: Ihre zentrale Forderung „alle oder keiner“ sieht die aktive Fanszene laut Verein durch die auf 12 000 Zuschauer aufgestockte Maximalkapazität als erfüllt an. Gegen Hannover 96 liegt die Auslastung bei einem Fassungsvolumen von 15 034 Plätzen zwar bei höchstens 80 Prozent, der Zuschauerschnitt in Kiel hatte vor Beginn der Pandemie allerdings deutlich unter 12 000 gelegen.

Fan-Angst erfüllt sich offenbar nicht: Keine Personalisierung der Tickets mehr

Ein weiterer Grund, warum die Fanszene gegen Hannover 96 zurückerwartet wird: die Personalisierung der Tickets, die bislang zur Kontaktnachverfolgung nötig war, entfällt. Die neue Landesverordnung, die ab Montag (im Holstein-Stadion durch die Ausnahmegenehmigung schon ab Sonnabend) in Kraft tritt, fordert dies bei Großveranstaltungen nicht mehr. Fanvertreter hatten in den vergangenen Monaten mehrfach die Befürchtung geäußert, die Personalisierung von Eintrittskarten könnte auch nach der Pandemie beibehalten und von Sicherheitsbehörden als Kontrollinstrument genutzt werden. Zumindest in Schleswig-Holstein scheint sich das nicht zu bestätigen.

Es wird also langsam wieder laut in den Fußballstadien der Republik. So hat beispielsweise auch die Gruppe Ultrà Sankt Pauli (USP) für das Zweitliga-Heimspiel am Sonntag gegen den 1. FC Ingolstadt die Rückkehr in die Südkurve angekündigt. Dabei darf das Millerntor-Stadion des FC St. Pauli bei der Partie nur zu maximal 50 Prozent der eigentlichen Kapazität ausgelastet werden. Das reiche laut USP aber dafür aus, „dass im Grunde alle Fans mit Dauerkarten und Saisonkarten wieder teilhaben können.“

Bereits am vergangenen Sonntag beim Bundesligaspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Arminia Bielefeld war erstmals wieder die größte Gladbacher Ultra-Gruppierung Sottocultura in der heimischen Arena aufgetreten, weil die Corona-Schutzverordnung in Nordrhein-Westfalen das „gemeinsame Stadionerlebnis mit der Szene“ wieder erlaube.

Keine Maskenpflicht mehr im Holstein-Stadion

Das dürfte nun auch wieder in Kiel gelten, denn die Situation im Holstein-Stadion verändert sich im Vergleich zum letzten Spiel gegen Aue ganz wesentlich: Im Stehbereich werden die Plätze nicht mehr durch Bodenmarkierung begrenzt. Auch die Maskenpflicht auf dem Stadiongelände entfällt. Eng beieinander stehen, hüpfen, singen – das ist gegen 96 wieder möglich. Wenngleich die KSV in Bereichen, in denen Mindestabstände nicht eingehalten werden, das Tragen einer Maske empfiehlt. Wie viele Besucher diesem Rat nachkommen, wird am Sonnabend ein Blick auf die Ränge zeigen.