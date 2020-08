Kiel

Wie der Amateurklub vom Bodensee bekanntgab, wird das Spiel im Holstein-Stadion stattfinden. "Schweren Herzens haben wir das Heimrecht im DFB-Pokalspiel gegen Holstein Kiel abgeben müssen", hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung des Vereins. Man habe "dem großen Druck, der uns seitens des DFB aufgebürdet wurde", nachgeben müssen.

Konkret geht es um die Corona-Hygienebestimmungen, die den 1. FC Rielasingen-Arlen an seiner Heimspielstätte vor große organisatorische Schwierigkeiten gestellt hätte. Die hätten zwar an anderen Standorten in der Region umgesetzt werden können. Aber, so der Klub: "Selbst Stadien wie in Pfullendorf und Villingen wurden abgelehnt und nur wiederum das Schwarzwaldstadion in Freiburg wäre möglich gewesen."

"Ein herber Schlag für alle Beteiligten"

Der Klub habe seine Kontakte spielen lassen, über einen Vereinsverantwortlichen den früheren Freiburger und heutigen DFB-Präsidenten Fritz Keller kontaktiert - aber ohne Ertrag. Vom SC Freiburg gab es eine Absage.

"Weitere Alternativen gab es aus wirtschaftlichen Gründen nicht, sodass wir nun zum Spiel am Sonntag, den 13. September um 15.30 Uhr nach Kiel anreisen müssen", so der Oberligist. "Das ist ein herber Schlag für alle Beteiligten."

Der Heimrechttausch ist allerdings kein Einzelfall, sondern war nach den Entwicklungen der vergangenen Tage vielmehr erwartet worden: So wird etwa Eintracht Norderstedt bei Bayer Leverkusen antreten, die VSG Altglienicke hat ihr Heimrecht mit dem 1. FC Köln getauscht. Der TSV Havelse spielt bei Mainz 05, Eintracht Celle beim FC Augsburg, Engers 07 beim VfL Bochum. Weitere Amateurklubs dürften dem Modell folgen.

