Kiel

Holstein Kiel hat den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga deutlich verpasst: Im Relegations-Rückspiel gegen den 1. FC Köln gab es am Sonnabend ein heftiges 1:5. Danach flossen Tränen. Und es kam eine drängende Frage auf: Verlieren die Störche ihren Erfolgstrainer?

Ole Werner soll unter anderem bei Werder Bremen, in der nächsten Zweitliga-Saison Mitkonkurrent der KSV, ganz weit oben auf dem Zettel stehen. Die Frage, ob er Holstein-Chefcoach bleibe, beantwortete Werner nach dem Spiel dann auch ausweichend: "Das ist heute nicht das Thema."

Werner: "Schauen, was der Verein vorhat, was ich vorhabe"

Man werde jetzt erst einmal, so Werner, "die Enttäuschung verarbeiten müssen. Dann wird man sich zusammensetzen, die Saison Revue passieren lassen und schauen, was der Verein vorhat, was ich vorhabe. Dann wird man eine Analyse machen."

Das klang nicht wirklich überzeugend nach einem Verbleib. Dabei hatte Sportchef Uwe Stöver noch am Donnerstag gegenüber KN-online gesagt, dass man auf eine Verlängerung mit Werner hinarbeite.

Werder Bremen ist bereit, eine Ablöse für einen neuen Trainer hinzulegen

Für den Moment hält der Klub noch die Zügel in der Hand: Werner ist bis 2022 vertraglich an die KSV gebunden. Werder Bremens Sportchef Frank Baumann hat aber gerade erst seine Bereitschaft betont, für einen neuen Coach im Zweifel auch eine marktgerechte Ablösesumme zahlen zu wollen.

Sollte Werner um seine Freigabe bitten und die KSV dieser nachkommen, wäre er der dritte Trainer seit 2018 nach Markus Anfang und Tim Walter, der Holstein Kiel vor Ablauf des Kontrakts verlassen würde. Die von Werner angekündigte Analyse wird darüber entscheiden, ob die Störche mal wieder vor einem Neuaufbau stehen.