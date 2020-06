Wie sieht der KSV-Sturm der Zukunft aus?

Kiel

Juni ist Erntezeit. Wenn im Frühjahr die Transfergerüchte sprießen und im Laufe der Rückrunde Früchte tragen, werden spätestens im einsetzenden Frühsommer die ersten Neuzugänge gepflückt. Denn der Beginn der Vorbereitung auf die neue Fußballsaison steht da meist schon kurz bevor. In diesem Corona-Jahr 2020 aber ist alles anders. Es wird noch gespielt. Und nur zögerlich verpflichtet. Auch bei Zweitligist Holstein Kiel tut sich bislang erst wenig. Das dürfte aber nur die Ruhe vor dem Sturm sein.

Genauer: die Ruhe vor dem Sturm im Sturm. Denn der Angriff dürfte sein Gesicht zur kommenden Spielzeit 2020/21 verändern. Zwangsläufig. Ganz oben auf der Agenda steht nach wie vor der Name Janni Serra.

Der 22 Jahre alte Juniorennationalspieler arbeitet gerade nach zwei Muskelfaserrissen im Oberschenkel und in der Corona-Zwangspause vorgenommener OP am Narbengewebe für sein Comeback, ist dafür mittlerweile aus München nach Kiel zurückgekehrt und schuftet wieder auf dem Platz. Bei optimalem Heilungsverlauf könnte er noch bis zum Saisonfinale spielfit werden. Wenn nicht – oder wenn das Risiko zu groß ist –, könnte die 0:1-Heimpleite gegen Heidenheim aus dem Februar sein letzten Spiel für die KSV gewesen sein.

Wird Serra der neue Waldschmidt ?

Gerade vor seiner ersten Verletzung im Dezember hatte Serra, mit sieben Treffern (dazu drei Vorlagen) immer noch zweitbester Torschütze der Störche, einen Lauf, mit dem er sich noch einmal den Kaderplanern der Bundesliga ins Gedächtnis schoss. Nun soll auch der SC Freiburg zum Kreis der Interessenten gehören. Das berichtet zumindest die „Sport Bild“. Im Breisgau könnte er seinen ehemaligen DFB-U21-Kollegen Luca Waldschmidt beerben, falls es den zu einem größeren Klub zieht.

Will Holstein Kiel mit Serra noch Geld verdienen, muss er zur neuen Saison verkauft werden. Sein Vertrag endet 2021. Verlängerung? Aktuell schwer vorstellbar. Zumal die Gegenseite höhere Ziele verfolgt. Serra will sich früher oder später sportlich verbessern. Unklar ist nur noch, ob in diesem oder im nächsten Jahr. „Die Reha steht klar im Vordergrund“, wiegelt Serras Berater Danny Bachmann auf Nachfrage von KN-online zwar ab und sagt, es gebe unabhängig davon „im Moment keinen Grund, an der Erfüllung des Vertrages zu zweifeln“. Es dürfte allerdings im Interesse des Vereins sein, einen ablösefreien Wechsel zu verhindern.

Lauberbach und die Sache mit den Bayern

Und was dann? Wer bei Holstein Serra ersetzen würde, galt eine Zeit lang als ausgemacht: Lion Lauberbach. Der 2019 verpflichtete Stürmer hat sich in den vergangenen Monaten gut entwickelt. Mittlerweile gehört er zum erweiterten Stamm, erzielte gegen den VfB Stuttgart (3:2) sein erstes Tor und legte ein weiteres auf. Aber kaum so richtig da, könnte er bald auch schon wieder weg sein. Dass der FC Bayern Interesse hat, ist in der Branche längst kein Geheimnis mehr. Und die Münchner können als einer der wenigen Klubs auch in der Krise gut zahlen.

Es dürfte eine niedrige Millionensumme fließen, falls die Bayern bei Lauberbach ernst machen und in ihm den Nachfolger von Kwasi Okyere Wriedt, scheidender Topstürmer der Drittligamannschaft, sehen. Die „tz“ berichtete schon vor Wochen, dass ein neues Angebot in der Mache sein soll.

Rückkehrer machen wenig Mut

Die KSV könnte also im Extremfall im warmen Geldregen, aber ohne Stürmer mit ernsthafter Perspektive dastehen. Emmanuel Iyohas Leihe endet am 30. Juni, er ist ohnehin eher Flügelspieler. Benjamin Girth (noch bis Saisonende an den VfL Osnabrück verliehen) und Daniel Hanslik (auslaufende Leihe nach Rostock) haben keine Entwicklung genommen, die sie auf einen Schlag zu Hoffnungsträgern machen würde.

Also müsste Holstein auf dem Markt aktiv werden. Ein erster Kandidat: André Becker vom FC-Astoria Walldorf. 23 Jahre alt, 1,97 Meter groß, 20 Tore in 22 Saisonspielen in der Regionalliga Südwest. Der Torschützenkönig ist ablösefrei. Und soll bei der KSV hoch im Kurs stehen. Das berichtet das Portal „Fupa“ und nennt die Ligakonkurrenten Regensburg, Karlsruhe und Sandhausen als Mitbewerber. Die Gerüchte sprießen also. Wann wird geerntet?

