Jannik Dehm trifft bei Comeback

KSV-Coach Ole Werner musste sein Team vor dem Anpfiff von Schiedsrichter Robert Schröder umstellen. Mittelfeldmotor Salih Özcan fiel mit muskulären Problemen im Oberschenkel aus. Für ihn rückte der 23-jährige Finn Porath in die Startelf. Bei den Stuttgartern startete der Ex-Storch Atakan Karazor von Beginn an.

Erste Chance für Mario Gomez nach zwei Minuten

Bereits in der zweiten Spielminute kamen die Schwaben zur ersten Torchance. Nach einem Eckball von Daniel Didavi kam Mario Gomez zum Kopfball, doch KSV-Innenverteidiger Stefan Thesker konnte geschickt abblocken. In der 6. Spielminute nutzten die Gäste, nach einem Fehlpass von Thesker, einen Konter nicht. KSV-Keeper Ioannis Gelios parierte gekonnt gegen Mario Gomez.

Iyoha trifft für die Störche zum 1:0 - Gelios pariert dreimal stark

Im Gegenzug überlief KSV-Stürmer Emmanuel Iyoha (7.), nach Pass von Phil Neumann, die VfB-Abwehr und vollendete eiskalt gegen VfB-Keeper Gregor Kobel. Kiels Keeper Ioannis Gelios rückte fortan in den Fokus und parierte zweimal klasse gegen VfB-Akteur Gonzales (8., 13.). Wieder war es Kiels Schlussmann, der sein Elf vor einem Gegentreffer bewahrte. Mario Gomez (23.) scheiterte aus knapp acht Metern mit einem Flachschuss am stark reagieren Keeper.

Gelios überragend gegen Endo (33.) - Reese scheitert an Kobel (38.)

In der 33. Minuten bot sich dem mitgelaufenen Wataru Endo für die drückend überlegenen Schwaben die große Möglichkeit zum Ausgleich, doch auch er hatte gegen Ioannis Gelios das Nachsehen. Fabian Reese scheiterte in der 38. Minute, bei einem der wenigen Entlastungsangriffe, mit einem kraftvollen Schuss an VfB-Keeper Kobel.

Daniel Didavi sah in der 44 Minute die Gelb-Rote Karte. Der hitzige VfB-Akteur foulte KSV-Spieler Finn Porath unnötig und hatte vorher schon die Gelbe Karte wegen Meckerns gesehen.

Der VfB wechselte zur Halbzeit. Für Mittelstürmer Mario Gomez kam Hamadi Al Ghaddioui ins Spiel. Ole Werner vertraute seiner Elf und verzichtete auf einen Wechsel.

Gonzales trifft vom Punkt

Der VfB nahm das Heft wie schon in den ersten 45 Minuten in die Hand und wurde in der 57. Minute belohnt. KSV-Keeper Gelios brachte den eingewechselten El Ghaddioui zu Fall. Schiedsrichter Schröder entschied auf Elfmeter, den Gonzales sicher verwandelte. Alex Mühling hatte in der 63. Minute die erneute Führung auf dem Fuß, doch der Mittelfeldakteur verzog nach Flanke von Fabian Reese knapp.

Atanga verpasst knapp

Der eingewechselte David Atanga, kam in der 73. Minute für Iyoha, kam 60 Sekunden später einen Tick zu spät nach einer langezogenen Flanke und verpasste den Ball knapp.

Jannik Dehm trifft bei Comeback zum 2:1 - Lauberbach legt nach

Ebenfalls in der 73. Minute eingewechselt für Finn Porath, gelang Jannik Dehm bei seinem Comeback der 2:1-Führungstreffer (78.). 60 Sekunden später erhöhte der ebenfalls eingewechselte Lion Lauberbach gar auf 3:1. Der VfB drückte fortan und Wamangituka gelang in der 86. Minute der Anschlusstreffer.

