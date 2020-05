Am Sonnabend geht für Fußball-Zweitligist Holstein Kiel die Saison mit dem Re-Start in Regensburg (13 Uhr) vor leeren Rängen weiter. Während der Geisterspiele können sich die Anhänger aber zumindest digital zum Fanblock zusammenschließen. Am Mittwoch startet die KSV ihre Aktion #HolsteinHeimspiel.