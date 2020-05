Holsteins Kräfteverschleiß mit Ansage

Regensburg

Am Tag danach konnte man süffisant, fast schon zynisch meinen: Holstein Kiel ist ein Spitzenteam der Zweiten Fußball-Bundesliga. Denn am Sonntag machten es die Schwergewichte der Liga den Störchen gleich, auch bei ihnen spukte es bei der Geisterspiel-Rückkehr des Profifußballs im allerletzten Moment.

Der Hamburger SV kassierte in Fürth in der 94. Minute das 2:2, Tabellenführer Arminia Bielefeld büßte ebenfalls in der vierten Minute der Nachspielzeit gegen Osnabrück (1:1) den Sieg ein. Und der vermeintlich übermächtige VfB Stuttgart, Holsteins nächster Gegner, erlebte in Wiesbaden einen gespenstischen Nachmittag. 97. Minute, 1:2. Durch einen Elfmeter, der noch ein bisschen strittiger war als jener, der die KSV in Regensburg am Sonnabend in der 92. Minute düpiert hatte.

Ein Trost ist das alles nicht. Nur eine weitere Anekdote an einem Spieltag für die vielzitierten Geschichtsbücher. Schlägt man in denen das Kapitel „ Jahn Regensburg gegen Holstein Kiel am 26. Spieltag der Saison 2019/20“ auf, steht dort zunächst einmal vermerkt: 2:2, null zahlende Zuschauer. Das Spiel mag zwar zurück sein – das Gefühl aber ist für den Moment verschollen. Fußball ohne Fans funktioniert. Begeistern tut er dadurch noch lange nicht. Damit müssen sich jetzt erst einmal beide Seiten arrangieren.

"Man läuft ins Stadion rein und man hört nichts"

„Das fängt schon an bei der Erwärmung“, schilderte etwa Holsteins Kapitän Hauke Wahl nach dem Abpfiff seine Eindrücke von der beklemmenden Stimmung in der nahezu menschenleeren Arena Regensburg, die an diesem Tag ein Spukschloss war. „Man läuft ins Stadion rein und man hört nichts. Die Atmosphäre ist schon komisch. Aber im Spiel ist man im Fokus, da blendet man das komplett aus.“ Sie sind halt Profis. Aber auch Profis sind Menschen. Und in Regensburg menschelte es bei den Störchen vor allem in der Schlussviertelstunde.

Holstein hatte keinen Zugriff mehr aufs Spiel, verpasste die Vorentscheidung und kassierte dann zwei Gegentore, die den guten Eindruck aus der ersten Stunde – die KSV war durch Tore von Jae-Sung Lee (3.) und Finn Porath (58.) mit 2:0 in Führung gegangen – ziemlich eintrübten. Wäre der Leistungsabfall mit Publikum zu verhindern gewesen?

„Wenn die Kräfte irgendwann schwinden, ist es schon gut, wenn Fans im Stadion sind. Das macht es einem leichter, man bekommt Adrenalin, man merkt nicht, wie kaputt man ist“, erklärte Stefan Thesker seine Sichtweise. „Es ist schon ein ganz anderes Spiel. Die Motivation kommt nur von innen heraus. Das ist an manchen Tagen einfacher und an manchen Tagen schwieriger.“

Der Sonnabend war also ein Tag der zweiten Sorte. So war der Kräfteverschleiß nicht mehr zu bremsen. Und der war offensichtlich. „Wir haben es bis zur 65. Minute echt gut gemacht, dann haben wir es nicht mehr angelaufen bekommen“, sagte Thesker „Bei vielen Spielern waren die Kräfte weg.“

Trainer Ole Werner war darauf eigentlich vorbereitet, hatte schon vor dem Spiel vermutet, dass die intensive Belastung ohne große Vorbereitungszeit zum Thema werden könnte. Er wechselte vorsorglich, ehe die Mannschaft auf der Felge fahren würde, vier Reifen. Doppelwechsel in der 57. Minute ( David Atanga für Fabian Reese, Finn Porath für Emmanuel Iyoha), neuer Linksverteidiger nach 73 Minuten mit Young-Jae Seo für Johannes van den Bergh und mit Aleksandar Ignjovski für Alexander Mühling (81.) noch einmal ein „Wadenbeißer“ für die Schlussphase.

Holstein Kiel läuft fast acht Kilometer weniger als Jahn Regensburg

„Wir hatten uns überlegt, gerade auf den sprint- und laufintensiven Positionen frühzeitig Wechsel vorzunehmen“, erklärte Werner, der dank in der vergangenen Woche beschlossener Regeländerung nun fünfmal pro Spiel tauschen darf. „Ich glaube auch, dass das mit den Offensiven relativ gut funktioniert hat.“ In der Tat war Atanga an der Entstehung des 2:0 beteiligt, das dann Porath erzielte. Aber ein Power-Upgrade? Waren auch sie nicht. „Man hat uns schon angemerkt, dass uns nach der langen Pause ein bisschen die Kräfte gefehlt haben“, sagte Torschütze Porath.

Ein statistischer Wert, der aufhorchen lässt, ist die Laufleistung. Die KSV lief nur 112,92 Kilometer in 90 Minuten. Fast vier Kilometer unter dem Saisonschnitt. Dass der Jahn nahezu acht Kilometer mehr abspulte, ist schon bemerkenswert. Als hätten die Bayern einen Spieler mehr auf dem Platz gehabt. Einen Geisterspieler.

