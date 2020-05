KSV-Ultras stellen Support vorläufig ein

Kiel

"Wir sind geschlossen der Meinung, dass die DFL und auch der Staat hiermit das finanzielle merkbar über das menschliche Wohl gestellt haben", heißt es in dem Schreiben, das sich kritisch mit der Fortsetzung des Ligabetriebs in Zeiten der Corona-Pandemie auseinandersetzt.

"Die traurige aber logische Konsequenz ist, dass wir jegliche Aktivitäten für diese Saison einstellen werden", so die unter "Block 501" firmierende Vereinigung der Kieler Ultras. Geplante Aktionen zur Unterstützung des Fußball-Zweitigisten Holstein Kiel, der am Sonnabend bei Jahn Regensburg (13 Uhr, im KN-Liveticker) auf den Platz zurückkehrt, werde man bis auf Weiteres aussetzen.

"Für uns", so die Autoren zur von der Politik gebilligten Entscheidung der DFL, "ergeben sich hierbei viele offene Fragen und Widersprüche, die verdeutlichen, dass der Profifußball eine priorisierte Extrarolle in einem perfiden System bekommt, das stetig nach Gewinn und Wachstum lechzt und aktuell schlichtweg rücksichtslos gegenüber der gesamten Bevölkerung handelt."

Die Stellungnnahme der Ultras im Wortlaut:

Aufgrund der aktuellen Entwicklung rund um unseren geliebten Fußball, wollen wir uns zu der Entscheidung, die Saison mit Geisterspielen fortzusetzen, zu Wort melden. Wir, die Ultraszene Kiel, halten die Fortsetzung der Saison, aus den bereits vom Bündnis der Fanszenen Deutschlands vorgetragen Gründen, für unangebracht und nehmen dies keinesfalls wortlos zur Kenntnis.

Es ist absolut beschämend und grob fahrlässig, wie seitens des Staates, der durch strikte Regelungen und Restriktionen für unsere Gesellschaft einstehen möchte, aber auch seitens der DFL und des DFB, die dem Profifußball eine große Vorbildfunktion beimessen, die Saison zum jetzigen Zeitpunkt fortgeführt werden soll. Für uns ergeben sich hierbei viele offene Fragen und Widersprüche, die verdeutlichen, dass der Profifußball eine priorisierte Extrarolle in einem perfiden System bekommt, das stetig nach Gewinn und Wachstum lechzt und aktuell schlichtweg rücksichtslos gegenüber der gesamten Bevölkerung handelt.

Dass mit der Rettung von Vereinen argumentiert wird, können wir nur teilweise nachvollziehen. Der Spielbetrieb der sogenannten Randsportarten, die aus monetärer Sicht natürlich weniger profitabel sind, als das Produkt Bundesliga, wird ohne weiteres abgebrochen, wobei hier durchaus mehr Vereine existenzbedroht sind. Bekannt ist, dass es in allen Spielklassen Vereine gibt, für die es finanziell eng wird. Die angedachte Lösung ist aus unserer Sicht jedoch nicht der richtige Weg und zeugt weder von Weitsicht, noch ändert es etwas an den Verhältnissen, die den Fußball in diese Lage gebracht haben.

Wir sind geschlossen der Meinung, dass die DFL und auch der Staat hiermit das finanzielle merkbar über das menschliche Wohl gestellt haben.

Wir als Ultraszene Kiel können uns weder damit identifizieren, noch abfinden. Die traurige aber logische Konsequenz ist, dass wir jegliche Aktivitäten für diese Saison einstellen werden. Daraus resultiert, dass es bis auf Weiteres weder geplante Aktionen rund um die Unterstützung unserer Mannschaft, noch irgendein Alternativprogramm geben wird.

Die im Internet kursierenden Ideen von Bannern und Zaunfahnen in leeren Stadien, Pappaufstellern im Block und Gesängen via Lautsprecher sind ohnehin absurd und völlig indiskutabel. Diese Ideen unterstreichen erneut das Bild eines austauschbaren und auf Knopfdruck jubelnden Fan, das viele Funktionäre und Vereine vor sich zeichnen, wenn sie an die Fankurven unseres Landes denken. Liebe, Kult und Hingabe sind und bleiben weiterhin scheinbar keine greifbaren Attitüde.

Wir appellieren mit dieser Stellungnahme auch an alle Holstein Fans, dem Stadion inklusive dem Stadionumfeld fernzubleiben und sich nicht in großen Gruppen zum gemeinsamen Verfolgen des Spiels zu treffen. Des Weiteren raten wir euch auch dazu, kein überteuertes Pay-TV Abo abzuschließen. Damit würdet ihr die Entscheidungen der Verbände bestärken und die entstandene Abhängigkeit der Vereine von Fernsehgelder unterstreichen.

Wir hoffen alle sehr, dass wir uns zur geeigneten Zeit wieder im Stadion sehen können und dass der Fußball so zurückkommt, wie wir ihn kennen. Mit uns allen im Stadion und nicht ohne uns!

