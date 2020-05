Holsteins 90-minütiger Abenteuertrip

Regensburg

Sie sind da. Sicher gelandet in Bayern. Aber trotzdem liegt vor den Störchen noch eine ungewisse Reise. Am Sonnabend (13 Uhr, im KN-Liveticker) steht für Holstein Kiel in der Zweiten Bundesliga bei Jahn Regensburg das erste Geisterspiel der Vereinsgeschichte an. Ein 90-minütiger Abenteuertrip. Wie es wird, weiß niemand. Worum es geht, ist allerdings klar: um drei Punkte. Denn am Ende ist Fußball ein banaler Ergebnissport. Sind die Umstände auch noch so sonderbar.

Vorfreude auf erstes Pflichtspiel nach Corona-Pause

„Man merkt den Jungs an, dass der Fokus langsam in Richtung Wochenende geht. Wir freuen uns, endlich wieder um Punkte zu spielen“, sagte Trainer Ole Werner am Tag vor der Abreise an die Donau. Dort hätte die KSV schon am 14. März spielen sollen. Das Ende ist bekannt. Saisonunterbrechung, der Profisport auf Eis.

Jetzt tauen sie langsam wieder auf. Und knüpfen da an, wo sie aufgehört haben. „Wir haben uns in der Gegneranalyse an dem orientiert, was Regensburg vor der Pause gespielt hat“, sagt Werner. „Ich glaube nicht, dass sich die grundsätzliche Ausrichtung eines Gegners in der Pause ändert.“

Holstein Kiel will sich für Niederlage aus Hinspiel revanchieren

Soll heißen: Werner erwartet in der Arena Regensburg – die ab Juli wieder den traditionellen Namen der Vorgängerspielstätte, Jahnstadion, tragen wird – ein Duell gegensätzlicher Spielideen. „Wir treffen auf eine Mannschaft auf Augenhöhe, die aber andere Stärken hat als wir. Wir kommen über den geordneten Spielaufbau. Regensburg ist eine Mannschaft mit unheimlich viel Wucht und Dynamik, die viel über zweite Bälle kommt und wahnsinnig zielstrebig spielt“, sagt Werner. „Da werden sie uns fordern, darauf müssen wir uns einstellen.“

Dass der Jahn unter Trainer Mersad Selimbegovic unangenehm zu bespielen ist, hat Holstein in der Hinrunde schmerzlich erfahren müssen. Am 6. Oktober 2019 unterlagen die Störche in Werners drittem Spiel als Trainer zu Hause mit 1:2 – nach einer zähen Partie, traurig gekrönt von einem entscheidenden Patzer von Keeper Ioannis Gelios in der Schlussphase. Aber das ist lange her. Die KSV hat sich seitdem weiterentwickelt. Und gefühlt startet heute ohnehin eine neue Saison. Für beide Mannschaften.

Jannik Dehm könnte sein Comeback feiern

Die Fehlerquote wird wohl höher sein, spielerisch dürften sowohl Holstein als auch Regensburg zunächst einmal mit sich selbst beschäftigt sein. „Es wird logischerweise ein großer Fokus auf den eigenen Abläufen liegen, eben weil es auch in den kommenden Wochen wichtig wird“, erklärt Werner die Herangehensweise der Störche. „Wir haben wenig Zeit, um uns auf die Spiele vorzubereiten.“

Vor allem erwartet der KSV-Chefcoach einen Kräfteverschleiß. „Spannend wird, wie die Spieler die Belastungen über 90 Minuten verkraften. In den ersten Spielen könnte das ein Thema werden“, sagt Werner, dem wie seinem Gegenüber aber dank der DFL-Entscheidung fünf Wechseloptionen zur Verfügung stehen. Und: Er kann sich aus einem breiten Aufgebot bedienen.

Bis auf Stürmer Janni Serra, der zur Reha in München weilt, sind alle fit. Auch Rechtsverteidiger Jannik Dehm, der erstmals seit seinem Schienbeinbruch im Juli 2019 im Kader stehen könnte. „ Jannik macht einen guten Eindruck, wir sind mit seiner Entwicklung zufrieden“, sagt Werner – ohne sich in die Karten schauen zu lassen.

Kein Stimmungsverstärker in der Kabine

So gehen sie es an. Trotz aller Einschränkungen beim Ablauf vor und während des Spiels. Wie werden die letzten Minuten vor dem Anpfiff wohl aussehen? „Wir werden uns in der Kabine einschwören“, sagt Werner, der jedoch auf künstliche Stimmungsverstärker in den Katakomben verzichten will.

„Wenn ich vorm Anstoß im Hintergrund Fangesänge laufen lasse, und dann kommst du raus und da ist niemand, dann ist der Kontrast noch stärker.“ Sie wollen sich den Umständen fügen. Denn: Entscheidend is’ auf’m Platz. Nie war eine Fußballweisheit wahrer.

