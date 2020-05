So läuft die Rückgabe der KSV-Tickets

Kiel

Vorbei ist die Saison für Holstein Kiel noch nicht. Die Liga hofft auf grünes Licht aus der Politik für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs. Definitiv gelaufen aber ist die Spielzeit bereits jetzt für Stadionbesucher: Wenn der Ball tatsächlich noch einmal rollen sollte, dann nur in leeren Arenen. Geisterspiele sind alternativlos. Bereits gekaufte Tickets entsprechend wertlos.

Die KSV hatte vor Wochen angekündigt, an einer Lösung zu arbeiten, um einerseits die Erstattung des Ticketpreises zu ermöglichen, andererseits aber auch die Option einer Spende zu integrieren. Viele Fans hatten bereits angedeutet, sich auf diese Weise solidarisch mit dem Verein in wirtschaftlich schweren Corona-Zeiten zeigen zu wollen.

Anzeige

Nun ist es so weit: Holstein hat einen Rückabwicklungs-Shop eingerichtet. Über den können sich Kunden, die ihr Ticket über den regulären Online-Shop oder über die Ticket-Hotline erworben haben, den Kaufpreis zurückerstatten lassen. Hotline-Käufer, die kein Benutzerkonto haben, erhalten von Holstein in Kürze einen Autorisierungscode, der im gleichnamigen Feld eingegeben werden kann.

Weitere KN+ Artikel

Lesen Sie auch: Holstein Kiel hat den ersten Corona-Test hinter sich

Nach erfolgreicher Anmeldung und Auswahl der Rückabwicklung ist es möglich, mit einem gesetzten Häkchen ein Einverständnis zur Spende zu geben. Dort kann ein individueller Teilbetrag, der dem Verein überlassen wird, eingegeben werden.

Kurze Rückgabephase

Worauf Fans aber unbedingt achten müssen: Die Zeiträume für diesen Weg der Rückgabe sind relativ kurz. Die Rückabwicklung der Tickets für das Auswärtsspiel beim SSV Jahn Regensburg etwa beginnt am Mittwoch (6. Mai) und endet bereits am Donnerstag (7. Mai). Etwas länger ist die Rückgabephase für das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart. Sie beginnt am Freitag (8. Mai) und endet am darauffolgenden Mittwoch (13. Mai). Die Termine für die Rückgabe der Auswärtstickets für die Spiele beim VfL Bochum und beim Hamburger SV können hier eingesehen werden.

Aber auch analog funktioniert die Rückabwicklung. Denn alternativ ist es ab sofort möglich, die Tickets gemeinsam mit einem Formular per Post an die KSV zu schicken, um die Erstattung zu beantragen. Dies ist zudem auch der Weg für die Rückgabe von Tickets, die über den Fanshop gekauft worden sind. Die Frist hierfür endet am 31. Mai.

Dauerkartenbesitzer müssen sich noch bis zum 25. Mai gedulden

Allerdings weist der Verein darauf hin, dass es hierbei deutlich länger dauern kann als die über den Shop garantierten maximal 28 Tage, ehe das Geld zurücküberwiesen ist. "Bis zur endgültigen Gutschrift auf Ihrem Konto kann es hier aufgrund der Vielzahl von Rückerstattungen zu zeitlichen Verzögerungen kommen", heißt es auf der Webseite der KSV.

Wer eine Dauerkarte besitzt, wird ebenfalls noch die Möglichkeit haben, sein Geld anteilig zurückzubekommen oder zu spenden. Ab dem 25. Mai soll es so weit sein. Weitere Informationen, so Holstein, werden zeitnah folgen.

Mehr zu Holstein Kiel lesen Sie hier.