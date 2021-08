Kiel

Online-Rezensionen und -Bewertungen bestimmen in der heutigen Zeit mit, wo wir etwas essen gehen oder welchen Fernseher wir uns kaufen. Und auch vor Stadiontoren macht das nicht halt. Du warst beim BVB im Signal Iduna Park? Bewerte bei google deinen Aufenthalt! Damit andere wissen, dass es hinter der Südtribüne nach Bier riecht.

Dortmund vor Dresden und Berlin-Köpenick

Das Portal „testberichte.de“ hat 340 000 Online-Rezensionen zu 66 Fußballstadien der Ersten und Zweiten Bundesliga, Dritten Liga und Frauen-Bundesliga ausgewertet und ein Ranking erstellt. Deutschlands beliebtestes Stadion steht demnach in – Dortmund, Durchschnittsbewertung 4,7 von 5. Klar, Südtribüne und so. Es folgen das Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion und das Stadion an der Alten Försterei von Union Berlin (beide ebenfalls 4,7).

Das Holstein-Stadion „ein intimer Hühnerstall“

Und Kiel? Das Holstein-Stadion landet mit 4,1 auf Platz 58, zwischen Red Bull Arena Leipzig und Fürther Ronhof. Ob’s am norddeutsch-herben Bier liegt? Oder den provisorischen Tribünen? Für Holstein-Fans ist all das egal, der Westring 501 ist ihr Wohnzimmer. Vielleicht ein bisschen klein, aber gemütlich. Oder wie ein polnischer Besucher (wörtlich übersetzt) in seine Rezension schrieb: „Ein intimer Hühnerstall – aber es ist cool!“