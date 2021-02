Fürth

Die Störche liegen schon vor dem Anpfiff mit 2:3 zurück – zumindest nach ausfallenden Schlüsselspielern. Während Holstein Kiel am Montagabend (20.30 Uhr, im KN-Liveticker) in der Zweiten Fußball-Bundesliga ohne Fin Bartels (Gelbsperre) und Janni Serra (Muskelfaserriss in der Wade) auskommen muss, hat es die SpVgg Greuther Fürth noch ein bisschen heftiger getroffen. Abwehrchef Mergim Mavraj? Verletzt. Sebastian Ernst? Gelb-Rot beim 0:0 in Hamburg. Paul Seguin? Fünfte Gelbe im Volkspark. „Da bricht uns schon einiges weg“, sagt Trainer Stefan Leitl.

Alleine durch die Abwesenheit von Bartels, Serra, Seguin und Ernst fehlen diesem so wegweisenden Flutlichtspiel am Ronhof 22 Tore und 15 Vorlagen. Aber da sind ja auf beiden Seiten auch noch einige andere Könner unterwegs. Dürfte ein ansehnlicher Kick werden – denkt auch Leitl. „Mehr geht an diesem Spieltag nicht in der Zweiten Liga. Es ist das absolute Topspiel“, sagt der Fürther Coach vorm Duell zwischen dem Dritten und dem Vierten. „Wir wollen, auch wenn die personelle Situation angespannt ist, unseren Teil dazu beitragen, dass es einem Spitzenspiel gerecht wird.“

"Unseren Weg zu Hause verlassen? Damit tue ich mich schwer"

Für sein Personalpuzzle hat er schon das eine oder andere passende Ersatzteil ausgemacht: Timothy Tillman könnte Ernst auf der Zehn oder Seguin auf der halbrechten Rautenposition vertreten. Stürmer Havard Nielsen könnte eine Reihe zurückgezogen werden. Alles ist denkbar – außer eines: Verbiegen will sich Leitl nicht. 4-4-2 mit Raute, dominant und variabel, Dauerdruck über die hochschiebenden Außenverteidiger, so will er auch gegen Holstein wieder spielen lassen. Gegen den HSV war er in der Anfangsphase ausnahmsweise undogmatisch, hatte seine Elf – letztlich erfolgreich – auf mehr Defensive getrimmt. „Wir haben in Hamburg mit der Systemumstellung alles richtig gemacht“, sagt Leitl. „Aber unseren Weg zu Hause verlassen? Damit tue ich mich ein bisschen schwer.“

Dass dieser Fürther Weg dem Kieler Weg durchaus ähnlich ist, ist auch Leitl bewusst: „Es sind zwei Mannschaften mit der gleichen Philosophie, beide sind offensiv sehr gefährlich, spielen einen gepflegten Ball – aber aus verschiedenen Grundordnungen.“ Fürther Raute gegen Holsteins 4-3-3. „Es wird spannend zu sehen sein“, sagt Leitl, „welche Grundordnung sich am Ende durchsetzt.“

In der Hinrunde hatte seine Mannschaft diese Frage ziemlich eindeutig beantwortet: 3:1 im Holstein-Stadion – es war die erste von bislang nur drei Kieler Niederlagen. Und es war eine Demonstration der Fürther Spielstärke. „Das war vielleicht unser bestes Spiel in dieser Saison“, sagt Leitl. „Es war ein souveräner Auftritt, das Ergebnis war hochverdient. Die Art und Weise, wie wir gespielt haben, war über 90 Minuten richtig gut. Und es war die Belohnung für den Aufwand in den vorangegangenen vier Spielen, in denen wir nicht so punkten konnten.“ Der erste Dreier des Kleeblatts am fünften Spieltag war der Auftakt für eine Erfolgsstory. „Das Spiel hat gezeigt, dass wir in dieser Liga in der Lage sind, jeden Gegner zu schlagen.“

Das hat aber auch Holstein in dieser Spielzeit oft genug bewiesen – vor allem auswärts. Die Störche sind als einziger Zweitligist in der Fremde unbezwungen. Leitl ist beeindruckt: „Sie spielen mit einer unglaublichen Überzeugung und Ruhe Fußball. Sie stehen zu Recht auf dem Relegationsplatz. Holstein ist ein absolutes Spitzenteam in dieser Liga.“

Vor allem defensiv ist die KSV kaum zu knacken. Drei Gegentore gab es für die Elf von Ole Werner danach nur noch einmal, beim 2:3 gegen den Karlsruher SC. Nur 19 Gegentreffer – Liga-Bestwert. „Wir werden nicht allzu viele Chancen gegen Kiel bekommen. Sie lassen wenige Großchancen zu, verteidigen im Zentrum sehr mannorientiert und haben in der Viererkette eine gute Organisation“, sagt Leitl, der sich angesichts von nur einem Fürther Gegentor in den vergangenen vier Spielen selbst mit dem Errichten von Bollwerken ganz gut auskennt. „Wir werden schon vor Aufgaben gestellt. Aber wir haben auch die eine oder andere Lösung, um uns da Chancen zu erspielen. Die sollten wir dann bestenfalls nutzen.“

Es deutet also vieles hin auf ein hochspannendes Spitzenspiel, das dieser Etikettierung auch gerecht wird. Den Ausfällen auf beiden Seiten zum Trotz. Zwei organisch gewachsene Mannschaften mit großem Spielverständnis, 90 knisternde Minuten unter Flutlicht im Kampf um den Aufstieg zum Abschluss des 22. Spieltages – was kann es Schöneres geben? Für Stefan Leitl ganz offensichtlich nichts: „Die Augen Fußball-Deutschlands sind am Montagabend auf Fürth gerichtet.“