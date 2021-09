Gute erste, schlechte zweite Hälfte: Holstein Kiel verliert gegen Vejle BK mit 1:2

Kiel

Ab ins lange Wochenende. Die Störche dürfen drei Tage durchschnaufen. Aber da lastet nun dieser Ballast auf der gerade erst durch den Liga-Aufschwung breitgewordenen Brust. „Ich hätte mir für die Jungs gewünscht, dass sie mit einem positiven Gefühl in die freien Tage gehen“, sagt Cheftrainer Ole Werner. Ein Wunsch, der unerfüllt bleibt: Fußball-Zweitligist Holstein Kiel verliert am Donnerstag sein Testspiel gegen das dänische Erstliga-Schlusslicht Vejle BK nach guter erster und schlechter zweiter Hälfte mit 1:2.

Leerer Tank nach rasanten Wochen, klar. So lässt sich ein Auftritt wie dieser in der Länderspielpause auch mal erklären. „Dennoch erwarte ich von uns, dass wir über so einen Punkt drübergehen“, sagt Werner. „Das haben wir heute nicht getan, deshalb bin ich auch unzufrieden.“

Neuzugang Benedikt Pichler debütiert in der Startelf

Dabei kann er anfangs noch sehr zufrieden sein. Auch wenn es vor dem Anpfiff zunächst eine Hiobsbotschaft gibt: Stürmer Hólmbert Aron Fridjónsson fällt mehrere Wochen aus mit einem Teilanriss des Innenbandes des rechten Knies, den er sich am Dienstag im Training zuzog. Der nächste Ausfall eines Offensivspielers nach der Diagnose Muskelfaserriss bei Steven Skrzybski. Fabian Reese, tags zuvor Zuschauer beim Derbysieg der U 23 gegen Lübeck und auch beim Test als Zaungast dabei, fehlt zudem mit einer Fußreizung.

Aber zum Glück haben die Verantwortlichen ja geradezu seherische Kräfte bewiesen und kurz vor Transferschluss Angreifer Benedikt Pichler unter Vertrag genommen. Der Österreicher spielt dann gegen Vejle auch direkt von Beginn an, zeigt neben Stammspielern wie Kapitän Hauke Wahl oder dem von seinem Infekt genesenen Johannes van den Bergh und Reservisten wie Jonas Sterner oder dem ins zweite Glied gerückten Patrick Erras eine vielversprechende erste Hälfte.

Holstein spielt ein asymmetrisches 3-5-2, das zunächst überzeugt

Intensiv, spielstark, variabel ist Holstein. Auch taktisch: Van den Bergh, von Beruf Linksverteidiger, schiebt extrem hoch, Joshua Mees, von Beruf Außenstürmer, rückt weit ein als hängende Spitze. Die KSV spielt einen Dreier-Aufbau, gegen den Ball lässt sich Sterner in die Kette fallen. Ein asymmetrisch atmendes 3-5-2, das den biederen Dänen die Luft abschnürt.

„Wir haben ein bisschen was ausprobiert, was an und für sich auch ganz gut funktioniert hat“, sagt Werner. „Nach 35, 40 Minuten war echt Zug drin, da war Spannung drin, auch wenn wir im letzten Drittel etwas ungenau waren.“ Damit ist die erste Hälfte gut beschrieben, denn vor dem Tor tut sich nicht viel. Und in der Spätphase des ersten Durchgangs fällt die Drehzahl dann ab, begünstigt durch viele kleinere und größere Fehler. Pause.

Die alten Probleme: Aggressivität und Präzision gehen dahin

Zweite Hälfte, Pichler geht, Jann-Fiete Arp kommt. Und Vejle kommt: Zuvor allenfalls anwesend, spielt BK nun mit. Begünstigt durch eine Kieler Spielweise, die man früher pomadig genannt hätte, geistig schon im Wochenende angekommen. Werner stellt den Aufbau auf Viererkette um. Bewährte Muster zur Stabilisierung, dazu in der 60. Minute ein ganzer Schwung Spielerwechsel.

Aber wirklich besser wird’s nicht. Aggressivität und Präzision verflüchtigen sich, lassen sich auch nicht mehr einfangen. Das Positionsspiel implodiert, Lücken wuchern wie Unkraut. 70. Minute, Vejle bricht auf rechts durch, Holstein kann nicht folgen, Kevin Custovic schießt ein, 0:1. Marcel Benger köpft nach Freistoß von Alexander Mühling zwar zum Ausgleich ein (73.), aber Vejle hat noch einen: verunglückte Abwehraktion von Sterner, Christian Gammelgaard geht durch, kurzes Eck, 1:2 (84.). Endstand, Feierabend. „Die zweite Halbzeit war schwach von uns“, sagt Werner. Aber, auch das haben Testspiele so an sich: „Mir hat es Erkenntnisse geliefert.“ Welche, zeigt sich dann ab Montag.

Holstein Kiel: Dähne – Ignjovski (60. Neumann), Wahl (46. Lorenz), Thesker – Sterner, Sander, Erras (71. Benger), Holtby (60. Bartels) – van den Bergh (60. Mühling) – Mees (60. Porath) – Pichler (46. Arp). – Tore: 0:1 Custovic (70.), 1:1 Benger (73.), 1:2 Gammelgaard (84.)