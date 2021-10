Hamburg

Es ist, als hätte man den Störchen den Schlüssel genommen. Und ihn dem Hamburger SV in die Hand gedrückt. Mit Jonas Meffert hat das Spiel von Holstein Kiel sein Gleichgewicht verloren, den Knotenpunkt seines zentralen Nervensystems im Mittelfeld. Eine Funktion, die er jetzt beim HSV übernimmt. Meffert und Hamburg, das passt. Für beide Seiten. Da sei schon „sehr viel Raute“ in seiner Brust, sagt Meffert vor dem Aufeinandertreffen mit seinem Ex-Klub am Sonnabend (20.30 Uhr) in der Zweiten Fußball-Bundesliga.

Hatte sich Holstein Kiel am Ende zu wenig um Meffert bemüht? Sportchef Stöver widerspricht entschieden

Meffert, die menschgewordene Spielintelligenz, macht seit Saisonbeginn den HSV schlauer. Und seinen alten Arbeitgeber in gleichem Maße ratloser. Mit Ansage. In Kiel wollte man mit Meffert, wissend um seinen Wert, deshalb auch vorsorglich über 2022 hinaus verlängern. Ohne Erfolg. Dabei war, so stellt es zumindest Meffert dar, von seiner Seite eine grundsätzliche Bereitschaft da: „Ich habe mich in Kiel immer sehr wohl gefühlt und hätte mir auch vorstellen können, meinen Vertrag dort zu verlängern.“

Stattdessen zog der HSV die Ausstiegsklausel, zahlte die festgeschriebene Ablöse in Höhe von kolportierten 500 000 Euro, lotste Meffert an die Elbe. Hatte sich Holstein am Ende doch zu wenig um ihn bemüht? Sportchef Uwe Stöver widerspricht auf Nachfrage entschieden: „In allen Gesprächen, die sowohl ich als sportlich Verantwortlicher als auch unser damaliger Trainer Ole Werner zum Ende der vergangenen Saison mit Jonas Meffert geführt haben, war immer zu spüren, wie wohl er sich in Kiel gefühlt hat. Aber es geht im Fußball eben auch um andere Dinge, die Einfluss auf die Entscheidung eines Spielers haben könnten.“

Meffert sieht seinen Wechsel als Chance – auch für Holstein Kiel

Was es das Geld? War es die Strahlkraft der Hamburger? Was es auch war: Es war stärker als das, was Holstein ihm zu bieten hatte. „Wir können mit reinem Gewissen sagen, dass wir uns intensiv um den Verbleib von Jonas bemüht haben“, erklärt Stöver. „Aber am Ende konnten wir ihn leider nicht von unserem Weg überzeugen und hatten das Nachsehen gegen einen Klub mit großem Namen wie dem HSV.“

Meffert selbst sieht seinen Wechsel derweil auch als Chance – nicht nur für sich, sondern auch für den Verein: „Letztlich glaube ich, dass es für beide Seiten gut ist, denn Holstein konnte nach den Abgängen einen Neuanfang starten, was nach so einer Spielzeit helfen kann.“ Geholfen hat es aber nicht wirklich. Während er „den nächsten Schritt“ habe gehen können, hängen die Störche nach elf Spieltagen auf Platz 15 fest, reisen als Außenseiter in den Volkspark.

Meffert war vom Werner-Abgang „geschockt“

„Ich kenne die Situation aus meiner Zeit in Karlsruhe, weiß, wie schwer eine Saison nach einer verpassten Relegation sein kann“, sagt Meffert, der im Mai drei Aufstiegs-Matchbälle mit der KSV vergeben hatte. Ein Ende gemeinsamer drei Jahre, das er als „sportlich sehr bitter“ bezeichnet. Bitter auch im Nachgang, denn das Saisonfinale hing den Störchen noch über die Saison hinaus in den Kleidern. Werner schmiss nach sieben Spieltagen der neuen Spielzeit hin. „Der Abgang von Ole Werner hat mich geschockt, aber ich kann seine Gründe verstehen“, sagt Meffert. „Ich glaube auch, dass die Mannschaft das nachvollziehen konnte.“

„Diese Last-Minute-Erfolge schweißen natürlich noch mal extra zusammen“

Mittlerweile wird sie von Marcel Rapp trainiert, arbeitet sich in kleinen Schritten aus dem Loch. Und der HSV? Er scheint zu fliegen. Der Nachspielzeit-Wahnsinn in der Liga, dazu das im Elfmeterschießen gelöste Ticket fürs DFB-Pokal-Achtelfinale – das macht etwas mit Meffert und seinen Kollegen. „Diese Last-Minute-Erfolge schweißen natürlich noch mal extra zusammen“, sagt er. „Wobei man auch sagen muss, dass in ein paar Spielen auch mehr möglich gewesen wäre, und wir auch schon mehr Punkte auf unserem Konto haben könnten. Daher wäre es schön, wenn wir Spiele auch mal früher für uns entscheiden könnten.“

Wie das geht? Durch die Arbeit an einem auch in Kiel leidvoll bekannten Thema: „Wir müssen uns in Sachen Chancenverwertung verbessern. Erst recht, wenn wir in dieser Saison bis zum Schluss oben mitspielen wollen.“ Und nichts anderes ist das Ziel in Hamburg. Nichts anderes ist das Ziel von Meffert. Das von Coach Tim Walter sowieso nicht. Am Ende könnte auch er, der Meffert einst mit Sportchef Fabian Wohlgemuth nach Kiel gelotst hatte, die eigentliche Schlüsselfigur des Deals gewesen sein. „Definitiv ist die Art, wie der Trainer spielen und trainieren lässt“, so Meffert, „einer der Gründe gewesen, warum ich zum HSV gewechselt bin.“