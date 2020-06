Hecking redet seine Mannschaft stark

Hamburg

Das möchte Dieter Hecking gleich mal klarstellen. Obwohl es weniger als 100 Kilometer sind zwischen Hamburg und Kiel, zwischen dem HSV und der KSV Holstein: „Wenn man unsere Fans fragt, ist das kein Derby. Derbys sind die Spiele gegen St. Pauli und Werder.“ Punkt. „Für uns ist Kiel ein Spiel wie jedes andere auch.“

Naja, fast. Denn natürlich ist das Spiel der beiden nördlichsten Klubs der Zweiten Liga am Montag (20.30 Uhr im Liveticker) mindestens für die Hamburger von extremer Wichtigkeit. Endspurt um den Aufstieg, da darf nichts mehr hergeschenkt werden. „Wir müssen die Aufgabe Kiel lösen, dann sehen wir weiter“, sagte Hecking gestern nach dem Abschlusstraining, „der Kopf spielt dabei eine ganz große Rolle.“

Holstein gewann alle drei Zweitligaduelle

Eben. Nun könnte man sich vorstellen, dass in den Köpfen der HSV-Profis so etwas herumgeistert wie: drei Spiele gegen Kiel in Liga zwei, kein Sieg. „Mit mir haben wir noch nicht gegen Holstein verloren“, kontert der HSV-Trainer. Im Hinspiel gab es in Unterzahl einen Punktgewinn in der Nachspielzeit, auch das ist etwas für den Kopf. Und der HSV hat ja den erfahrenen Hecking geholt, damit in der anstehenden entscheidenden Schlussphase die Mannschaft eben nicht mental einbricht wie im Vorjahr. „Wir haben nach Corona drei sehr gute Spiele gemacht und uns nicht belohnt“, sagt Hecking, „das schlechteste Spiel gegen Wehen Wiesbaden aber haben wir gewonnen.“ Auch so etwas geht in den Kopf. Meint auch Außenspieler Alexander Leibold: „Ich sehe uns auf einem besseren Weg als vor der Corona-Pause, da wir fußballerisch anders auftreten.“

Mitentscheidend für den Dreier gegen die Hessen war mit seiner Rolle im offensiven Mittelfeld und zwei Toren David Kinsombi. Der ehemalige Kieler, mit 3,5 Millionen Euro Ablöse der „Königstransfer“ der Hamburger vor dieser Saison, der die Erwartungen nach seinem Schienbeinbruch vor anderthalb Jahren bislang allerdings kaum erfüllen konnte. „Er war nach seiner schweren Verletzung im letzten Jahr nicht so präsent, hat während der Corona-Zeit aber hart gearbeitet und viel aufgeholt, ist athletischer geworden“, sagt der HSV-Trainer. „Was er kann, hat er ja in Kiel schon gezeigt. Wir sind froh, dass er uns nun im Endspurt helfen kann.“

Erneuter Torwartwechsel?

Ob der 24-Jährige aber wieder spielt, oder doch Jeremy Dudziak oder sonst einer – sagt der Trainer nicht. Ebenso wenig, ob ein erneuter Torwartwechsel von Julian Pollersbeck zurück zu Daniel Heuer Fernandes geplant ist. Möglich ist das: „Er ist geistig wieder frisch und hat im Training überragend gehalten.“

Weitere warme Worte hat Hecking aber auch für den Gegner von der Förde parat. „Die Arbeit in Kiel muss man loben, der junge Kollege Ole Werner macht da einen sehr guten Job“, meint der Coach: „Sie haben einen spielerischen Ansatz, und wir müssen auf ihr Umschaltspiel aufpassen.“

Von Andreas Hardt