Ein Mitläufer, das ist per Duden-Definition eine „Person, die bei etwas mitmacht, ohne sich besonders zu engagieren, und die dabei nur eine passive Rolle spielt“. Insofern traf die Bezeichnung nie auf ihn zu. Denn Finn Porath hat sich bei Zweitligist Holstein Kiel immer engagiert. Nur: Da war auch immer diese passive Rolle. Porath, oft dabei, allzu selten mittendrin. Kein Mitläufer. Aber eben auch kein Frontmann.

Das ändert sich gerade. Denn Holsteins Aufwind, das ist auch Poraths Aufwind. „Ich habe durchaus das Gefühl, dass ich gerade eine gute Phase habe“, sagt er über seine starken Auftritte beim 2:2 in Düsseldorf und beim 3:0 gegen Erzgebirge Aue. „Das hatte ich in den vergangenen Jahren allerdings auch, als ich immer wieder einmal ein paar Spiele von Anfang an habe bestreiten dürfen.“

Nicht mehr nur gute Ansätze

So ganz will er sich mit der Deutung nicht anfreunden, dass es erst jetzt so richtig funktioniert zwischen ihm und der KSV. Und er hat ja auch irgendwie recht, denn schlecht war Porath nie. Gute Ansätze, tolle Szenen – alles schon gesehen. 53 Liga-Einsätze in etwas mehr als zwei Jahren bis zum vierten Spieltag der laufenden Saison, das ist beachtlich. Aber eben nur 14 Mal von Beginn an. Durchschnittliche Spielzeit: 31 Minuten. Kein Frontmann.

Die Spiele 54 und 55, die Startelf-Nominierungen 15 und 16, sie könnten sich nun aber als Wendepunkt erweisen. Porath, durch die zuvor schwachen Leistungen der Stammelf in die erste Reihe gespült, hat seine Chance genutzt. Fleißig auf dem Flügel, präzise – und bemerkenswert zweikampfstark: Gegen die Fortuna gewann Porath 71 Prozent seiner Duelle, gegen Aue sogar 73 Prozent. Die neue Härte des gebürtigen Eutiners mit dem eher schmächtigen Erscheinungsbild.

„Ich bin regelmäßig im Kraftraum und beschäftige mich viel mit meinem Körper, um auf das bestmögliche Level zu kommen“, sagt er. „Das habe ich noch nicht erreicht, befinde mich aber auf einem guten Weg.“ Extraschichten abseits des Platzes unter Anleitung der Athletiktrainer André Filipovic und Timm Sörensen – Poraths Robustheits-Rezept.

Und noch ein Defizit vergangener Tage trägt er gerade ab: die überschaubare Torgefahr. Zwei Treffer hatte er bisher für Holstein in der Zweiten Liga erzielt, einen im Februar 2020 in Karlsruhe, einen im Mai desselben Jahres in Regensburg. 469 Tage und 1471 Einsatzminuten später sein Kopfball zum 1:0 gegen Aue. Ein Tor, bei dem Riecher, Timing und Durchsetzungsfähigkeit zusammenkamen. Ein Tor, das noch einmal einen Schub geben kann.

Finn Porath ist flexibel wie kaum ein anderer Profi bei Holstein Kiel

„Natürlich habe ich mich sehr über den Treffer gefreut und hoffe, dass es etwas freisetzen kann, weiß aber auch, dass es nur über tagtägliche Arbeit am Abschluss im Training gehen kann“, sagt Porath. „Das ist ähnlich wie bei der körperlichen Robustheit ein langwieriger Prozess, den ich weiter verfolgen möchte. Wenn es dann funktioniert, gibt es einem natürlich ein gutes Gefühl.“

Ein gutes Gefühl, das hat Porath aktuell auch auf seiner Außenposition. Dabei hat er gefühlt schon jeden Dienstort auf dem Feld durch: die Acht, die Sechs, Rechtsverteidiger. So flexibel ist kaum ein anderer Storch. „Für mich ist wichtig, auf dem Platz zu stehen. Es geht darum, meine Qualitäten dort einzubringen, wo es das Trainerteam von mir einfordert“, sagt er. Im Moment eben da draußen auf dem Flügel.

„Wir haben gezeigt, dass wir uns gegen negative Situationen stemmen können“

Man kann davon ausgehen, dass man ihn in dieser Rolle auch nach der Länderpause wiederfindet. Dann geht es für ihn, für die gesamte Mannschaft darum, nachzulegen. „Wir funktionieren als Gruppe immer besser und wollen diesen Prozess natürlich fortführen“, sagt Porath. „Wir haben gezeigt, dass wir uns gemeinsam gegen negative Situationen stemmen können.“ Er ist ein Pfeiler dieser Entwicklung. Endlich ein Frontmann.