Stimmen zum Auswärtssieg in Dresden

Ole Werner, Holstein-Trainer: Ich bin sehr zufrieden mit dem Spiel, vor allem mit der ersten Halbzeit. Wir haben viele Dinge, die wir uns vorgenommen haben, gut umgesetzt, das erste Tor hat perfekt gezeigt, wie wir die Räume nutzen wollten. Wir haben am Beginn der zweiten Halbzeit eigentlich gut auf die Umstellung der Dresdner reagiert, aber unsere Räume nicht konsequent genutzt. Wir hätten den Deckel auf jeden Fall früher draufmachen müssen.

Cristian Fiel, Dresden-Trainer: Jedes Wort zu diesem Spiel ist eigentlich eins zu viel. So eine Leistung zu bringen, vor allem in unserer Situation, ist unentschuldbar. Das war komplettes Versagen. Wenn wir so spielen wie heute, holen wir gegen keine Mannschaft in dieser Liga einen einzigen Punkt.

Johannes van den Bergh, Holstein-Linksverteidiger: Es gibt immer Sicherheit und ein gutes Gefühl, wenn der Matchplan aufgeht. Es hat heute in der ersten Halbzeit genau so funktioniert, wie wir uns das in der Analyse während der Woche erarbeitet haben. Wir sind zu sehr guten Kombinationen gekommen, wie wir uns das vorgestellt haben. In der zweiten Halbzeit haben wir uns etwas fallen lassen, dann das Gegentor bekommen - und dann wird es natürlich eklig, es könnte jederzeit irgendein Ding durchrutschen. Aber wir haben es mit viel Leidenschaft verteidigt und verdient gewonnen.

Janni Serra: Ich bin sehr zufrieden, dass wir hier gewonnen haben. Der einzige Vorwurf, den wir uns gefallen lassen müssen, ist, dass wir in der zweiten Halbzeit zu passiv waren, nicht konsequent genug aufs dritte Tor gegangen sind. Das erste Tor war quasi einstudiert, das zweite gut herausgespielt. Die erste Halbzeit war überragend. Und die 21 Punkte geben uns ein sehr gutes Gefühl.

