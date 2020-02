Das sagt Stefan Thesker über Ex-Klub 96

Kiel

Stefan Thesker ist noch immer genervt. Vom Platz, vom Wetter. Von der Niete in der Schlamm-Lotterie gegen den 1. FC Heidenheim (0:1). Und von dem, was damals war, im Oktober 2019, als Fußball-Zweitligist Holstein Kiel im ersten Spiel unter dem damaligen Interims- und heutigen Chefcoach Ole Werner gegen Hannover 96 ran musste – und trotz Leistungssteigerung mit 1:2 verlor.

„Die Niederlage in der Hinrunde hat uns genervt“, sagt Thesker. Aber aus Wut kann ja auch Gutes entstehen. Ein Sieg am Montag etwa, wenn sich die Störche und die Niedersachsen im Flutlicht der HDI-Arena wiedersehen (20.30 Uhr, im KN-Liveticker). Denn das bleibt, trotz Heidenheim, der Anspruch.

„Wir wollen auch da drei Punkte holen“, sagt Thesker. „So selbstbewusst muss man auch sein, wenn man da steht, wo wir stehen, und solch eine Serie hingelegt hat wie wir zuletzt.“ Gefühlt hat diese Serie von sechs Spielen am Stück ohne Niederlage für ihn noch immer Bestand. Das 0:1 vom Sonnabend? Ein Ausrutscher – im Wortsinne.

"Fühlt sich an, als wären einem die drei Punkte geklaut worden"

„Es fühlt sich schon ein bisschen so an, als wären einem die drei Punkte geklaut worden durch die Verhältnisse“, sagt Thesker im Rückblick auf den Auftritt im Matsch von Kiel. „Bei regulären Bedingungen hätte man eine Niederlage an spielerischen Dingen festmachen können. So gehst du aus dem Spiel und kannst dir wenig vorwerfen.“

Was man aus den 90 Minuten lernen könne? „Wir haben das Spiel analysiert, aber so richtig werten kann man es nicht. Taktische Details konnte man nahezu außen vor lassen“, sagt Thesker, der sich mit seinen Kollegen nun auf Hannover vorbereitet. Bei anhaltend schlechten Bedingungen.

„Bei dem Wetter leiden natürlich alle Plätze. Ich bin schon gespannt, wie es in Hannover ist. Der Klub hat zwar gerade erst den Rasen getauscht, aber da regnet es auch ohne Ende.“ Thesker weiß es – denn er war gerade erst vor Ort an den freien Tagen. Die Verbindung in die Hauptstadt Niedersachsens ist noch da. Relikt seiner Zeit bei 96.

Zwei Spiele für Hannover 96 im Jahr 2014

Der 28-Jährige hatte sich zur Saison 2014/15 dem damaligen Bundesligisten angeschlossen, nach zweieinhalb Jahren in Hoffenheim. Die Bilanz bei 96: zwei Spiele für die erste Elf. „Es war eine sehr schöne Zeit, in der ich viele Leute kennengelernt habe, zu denen ich heute noch Kontakt habe“, sagt Thesker. „Aus sportlicher Sicht hatte die Station Hannover für meine Karriere keine Bedeutung.“

Die Station Kiel? Dafür umso mehr. Einige Wochen nach Werners Amtsübernahme rückte der im Sommer 2018 aus Enschede an die Förde gekommene Verteidiger in die erste Elf. Und gab seinen Posten dank guter Leistungen nicht mehr her. Werners Erfolg ist auch Theskers Erfolg.

Anpassungsprobleme? Keine. Thesker war vom ersten Moment an da. „Es ist mir leichtgefallen, wieder reinzukommen. Weil ich zu dem Zeitpunkt in eine Mannschaft gekommen bin, in der es passt. Dann ist es einfacher“, erklärt er. „Es gibt einen klaren Plan, man weiß genau, welche Aufgaben man hat. Deswegen hat es so gut funktioniert.“

"Tabellarisch gehören sie da auf keinen Fall hin"

Vor allem, da es bis zur Verletzung von Phil Neumann kaum Veränderungen in der Viererkette gab. Neumann-Wahl-Thesker-van den Bergh – das passt. „Die gemeinsame Erfahrung als Viererkette auf dem Platz hilft weiter. Dadurch lernt man gemeinsam“, sagt Thesker. „Wenn wir in der 70. Minute merken, dass es nicht mehr läuft und wir keinen Zugriff mehr haben, dann können wir mithilfe der Erfahrungen, die wir zusammen gemacht haben, schnell handeln. Das haben wir in den letzten Partien gut hinbekommen.“

In der Tat konnte die Hintermannschaft die vorweihnachtliche Gegentorflut zum Jahreswechsel stoppen. Vier kassierte Treffer in fünf Spielen im Jahr 2020 – das passt. Wiederholung in Hannover? Stefan Thesker warnt vor dem Tabellen-14. „Sie sind mittlerweile relativ stabil. Ihre Niederlage gegen Bielefeld war genauso unglücklich wie unsere. Die haben gerade das gleiche Gefühl“, sagt er über das vermeidbare aber dann doch irgenwie unvermeidbare 0:1 der 96er in der Wasserschlacht von der Bielefelder Alm.

„Der Kader ist sehr erfahren auf Bundesliga-Niveau. Qualitativ ist die Mannschaft sehr gut“, sagt Thesker. „Bei einem Verein wie Hannover spielt aber auch das Umfeld mit rein. Ein schlechter Saisonstart plus Unruhe sorgt dann für eine Situation wie die, in der Hannover jetzt steckt. Tabellarisch gehören sie da aber auf keinen Fall hin. Das sieht jeder.“ Was auch jeder sieht: Bei Thesker läuft’s. Bei Holstein läuft’s. Und vielleicht ist bald auch wieder der Wettergott gnädig.

