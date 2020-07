Kiel

Wie die "Bild" berichtet, steigen derzeit die Chancen, dass im September wieder vor Zuschauern gespielt werden kann. Eine Teil-Rückkehr der Besucher in die Stadien werde demnach immer wahrscheinlicher. Am weitesten bei der Planung offenbar: Meister Bayern München, Borussia Dortmund, der 1. FC Köln und RB Leipzig.

Die Sachsen haben dem örtlichen Gesundheitsamt bereits ein Konzept vorgelegt - und unter Vorbehalt grünes Licht bekommen. "Das Gesundheitsamt trägt das Konzept, was zunächst mit etwa der Hälfte der Zuschauer beginnen würde, insoweit grundsätzlich mit, wenn sich die Pandemielage weiter so positiv entwickelt und ab September seitens der Politik die Coronaschutzverordnungen so angepasst werden, dass Veranstaltungen mit Zuschauern wieder grundsätzlich erlaubt werden", sagt Ulrich Wolter, der bei RB als "Head of Operations" für den Bereich Spielbetrieb zuständig ist.

Maskenpflicht, aber kein Alkoholverbot

Die Hälfte der Zuschauer entspricht in Leipzig einer Kapazität von etwa 21000 Besuchern, die demnach ab dem 18. September - derzeit anvisierter Startzeitpunkt für die Bundesliga - in die Red-Bull-Arena dürften. Das aber nur unter besonderen Vorkehrungen. Das Stadion wird in 15 Zonen unterteilt. In jeder Zone sind maximal 2500 Zuschauer erlaubt, zunächst aber weniger. Zwischen jedem Fan soll ein Platz freibleiben, es besteht Maskenpflicht. Gäste-Fans sollen nicht zugelassen werden

Zur Verringerung des Infektionsrisikos soll die Anreise zum Stadion zudem nicht mit dem öffentlichen Nahverkehr erfolgen. Fahrrad statt Bus, also. Alkohol-Ausschank soll es laut Leipziger Plänen aber wohl trotzdem geben.

Wer rein darf? In Leipzig sollen die Tickets unter den Dauerkarten-Inhabern verlost werden. DFL-Geschäftsführer Christian Seifert fordert als Grundvoraussetzung für die Teil-Rückkehr der Fans eine "adressenseitige Nachverfolgbarkeit".

Was bedeutet das nun für Holstein Kiel? Sollte das Leipziger Konzept in dieser oder ähnlicher Form übernommen und vom örtlichen Gesundheitsamt bewilligt werden, hieße das bei 15034 Zuschauern, die aktuell ins Holstein-Stadion passen, dass 7500 dabei sein könnten. Allerdings gibt es derzeit nur etwa 6000 Sitzplätze. Wenn jeder zweite Platz besetzt wäre, blieben 3000 Fans, die ins Stadion kommen würden. Es sei denn, die KSV versieht einen Teil der Stehtribünen provisorisch mit Sitzschalenreihen, wie es der BVB etwa bei internationalen Spielen macht.

Wie das dann am Ende aussieht, worauf sich Fans besonders in Kiel einstellen müssten, ist für den Moment aber noch in der Schwebe. "Zur Zeit spielen wir viele Szenarien mit verschiedenen Auslastungsgraden durch, unter denen Heimspiele auch unter Beteiligung von Zuschauern wieder möglich sein können", sagte Vereinspräsident Steffen Schneekloth in der vergangenen Woche. "Ob das und unter welchen Rahmenbedingungen möglich sein wird, entscheidet letztendlich die Politik."

