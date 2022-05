Hannover 96 schnappt sich Holstein-Profi Phil Neumann

Kiel

Am Sonntag vor der Partie gegen den 1. FC Nürnberg hat sich Holstein Kiel offiziell von Phil Neumann verabschiedet. Schon länger ist bekannt, dass der 24-Jährige die KSV am Saisonende verlassen wird. Am Montag kam raus, wohin es den Verteidiger zur neuen Saison zieht: Neumann wird seine Zelte bei Hannover 96 aufschlagen, das bestätigten die Niedersachsen am Montag.

Neumann will „kommenden Jahre erfolgreich gestalten“

Bei Hannover 96 unterschrieb der Verteidiger einen Dreijahresvertrag, soll dort ein Vielfaches mehr verdienen als aktuell bei den Störchen. „Jeder, der Hannover 96 kennt, weiß, dass es ein großer Klub ist, der bei vielen Fans einen hohen Stellenwert hat. Ich habe große Lust, ein Teil davon zu sein und dazu beizutragen, die kommenden Jahre erfolgreich zu gestalten“, wird Neumann in der Mitteilung des Vereins zitiert.

96-Sportchef Mann lobt Neumanns Schnelligkeit

96-Sportchef Marcus Mann ergänzte: „Mit Phil Neumann bekommen wir einen großen und gleichzeitig extrem schnellen Innenverteidiger ins Team. Mit seinen 24 Jahren ist er mit seiner Entwicklung sicherlich noch nicht am Ende. Er passt vom Alter, seinem Charakter und seinem sportlichen Profil sehr gut zu unserem angedachten Weg für die Zukunft.“

Ausgebildet wurde der 24-Jährige in der Jugend von Schalke 04, wurde mit der „Knappenschmiede“ 2015 Deutscher A-Jugend-Meister. 2017 folgte der Wechsel zum 1. FC Ingolstadt, wo Neumann sein Profi-Debüt gab. Seit 2019 trägt der Abwehrspieler das Trikot der KSV und kommt in der aktuellen Spielzeit auf 28 Einsätze.

Von Niklas Heiden