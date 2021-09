Hansa Rostocks „Plan“ gegen Holstein Kiel: schlecht spielen und gewinnen

Rostock

Der Herbst ist da, und das Unterhaus schüttelt baumgleich seine Trainer ab, Blatt für Blatt. Holstein Kiel, 14. der Zweiten Fußball-Bundesliga, fahndet nach einem Nachfolger für den zurückgetretenen Ole Werner. Beim SV Sandhausen, 16., hat es Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits davongepustet. In Ingolstadt ist Roberto Pätzolds Zeit verblüht, der Vorletzte hofft – ziemlich kühn – auf sprießenden Erfolg unter Ex-KSV-Coach André Schubert. Bei Schlusslicht Aue hat Klubboss Helge Leonhardt, Großmeister des Kahlschlags, Aleksey Shpilevski abgesägt.

Das Vertrauenskonto ist noch gut gefüllt in Rostock

Im Keller geht folgenreich der Herbstblues um. Nur einer der letzten Fünf macht da nicht mit: der FC Hansa Rostock. Der Aufsteiger, aktuell auf Platz 15, hält unbeeindruckt an Jens Härtel fest. Auch vor dem richtungsweisenden Ostseeduell mit Holstein Kiel (Sbd., 13.30 Uhr, im KN-Liveticker). „Personalentscheidungen auf den Trainerpositionen anderer Vereine haben keine Einfluss auf die Arbeit in Rostock“, wird Sportvorstand Martin Pieckenhagen von der „Bild“ zitiert. „Wir wissen, was wir aneinander haben, dabei spielt Vertrauen eine große Rolle.“

Lesen Sie auch Holstein Kiels FIn Bartels über das „kleine Nordderby“ und Kontakt zu Ole Werner

Vertrauen – an der Warnow ist das eine harte Währung. Eine, die durch gemeinsamen Erfolg gedeckt ist. Härtel, seit Januar 2019 im Amt, führte Hansa in seiner ersten Saison auf Platz sechs in der Dritten Liga, wiederholte das im Jahr darauf – und schaffte in seiner dritten Amtszeit den direkten Aufstieg, auch dank absurd starker 42 Punkte in der Rückrunde, der besten Halbserie in der Vereinsgeschichte. So etwas sorgt eben für einen fetten Vertrauensscheck.

Mamba, Fröde, Behrens und Co. sind gut gestartet

Nicht nur deshalb sind Härtel und der FC Hansa noch nicht im Dispo. Die im Sommer punktuell aufgehübschte Mannschaft – von Kairat Almaty (bis zum Mai von Aues Ex Shpilevski trainierter kasachischer Meister, so klein ist die Fußballwelt) kam Angreifer Streli Mamba auf Leihbasis, vom KSC Lukas Fröde, aus Nürnberg der Elmshorner Hanno Behrens – performte gerade in den ersten Wochen der neuen Saison gut bis sehr gut. Das 1:3 gegen Karlsruhe zum Auftakt? Geschenkt, denn es folgte ein starkes 3:0 in Hannover, im DFB-Pokal das Weiterkommen gegen Heidenheim, eine Woche danach beim selben Gegner, Jahr für Jahr im Dunstkreis der Aufstiegskandidaten, ein 1:1 in der Liga.

„Wahnsinnsaufwand“ ohne Ertrag, aber um den geht es in dieser Liga

Sechs Wochen, fünf Spiele und vier Niederlagen später ist allerdings so etwas wie Ernüchterung eingekehrt. Rostock ist in die Ergebniskrise abgerutscht, gleichwohl aber nicht in die Leistungskrise – auch deshalb sind da noch Rücklagen auf dem Vertrauenskonto. Vor allem die jüngsten beiden Niederlagen, das 0:1 in Nürnberg und das 0:2 gegen Schalke, waren einigermaßen unglücklich. Beide Male war Rostock dem Favoriten mit seinem intensiven Stil streckenweise ebenbürtig. Einen „Wahnsinsaufwand“ seiner Truppe hatte Härtel gegen die Gelsenkirchener gesehen. Aber eben auch zwei Terodde-Tore gegen sich. Kennt man in Kiel.

Der wöchentliche Newsletter der Sportredaktion Was ist in dieser Woche bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Erhalten Sie aktuelle Infos jeden Freitag in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gegen Holstein will Hansa das Glück nun für sich erzwingen, um nicht mehr nur Applaus und Schulterklopfer für ordentliche, teils sogar dominante Auftritte zu bekommen. Sondern Punkte. Egal wie. „Gegen Nürnberg ein gutes Spiel, gegen Schalke ein gutes Spiel – ich hoffe, gegen Kiel machen wir mal ein schlechtes Spiel und gewinnen“, sagt Stürmer John Verhoek im Vorfeld. Geht sein Wunsch in Erfüllung, wird Härtel auch in den kommenden Wochen in Ruhe arbeiten können. Der Herbststurm? Das Problem der anderen.