Rostock

Vor einer Woche schien es noch, als sei Hansa Rostock in der Zweiten Liga vom Kurs Klassenerhalt abgekommen. Nach drei sieglosen Spielen rutschte die Kogge erstmals in dieser Saison auf den Abstiegsrelegationsplatz 16 ab. Dann kam das 4:3-Spektakel auf Schalke. Mit dem Rausch des „Last-Second-Sieges“ will Rostock im Heimspiel gegen Holstein Kiel am Freitag (18.30 Uhr, Liveticker auf KN-online) nun zum nächsten Sieg gleiten.

„Ich hoffe, dass wir diese Emotionen und all das, was in der letzten Sekunde in jedem explodiert ist, in dieses Spiel mitnehmen können“, sagt Hansa-Cheftrainer Jens Härtel vor dem Ostseeduell. Brutal effektiv, im Umschaltspiel entwaffnend einfach hatte sich seine Mannschaft am Sonnabend bei S04 durchgesetzt. Alle vier Rostocker Abschlüsse auf das Tor saßen. Eine Quote, von der Holstein derzeit nur träumt.

Hansa-Trainer Härtel will „Kiel wieder richtig unten reinzuziehen“

Genau wie von einem Torjäger in Topform wie John Verhoek. Der 32-Jährige spielt mit 13 Treffern, zwei davon beim 2:0-Sieg gegen Holstein im Hinspiel, schon jetzt seine beste Zweitliga-Saison. Und Härtel wird trotz „leichten Oberschenkelproblemen“ zu Beginn der Trainingswoche auch im Rückspiel gegen die Störche wohl nicht auf den Niederländer verzichten.

Hansa Rostock – Holstein Kiel (Fr., 18.30 Uhr) So könnte Rostock spielen: Kolke – Riedel, Malone, Roßbach, Neidhart – Fröde – Behrens, Ingelsson – Breier, Verhoek, Duljevic. Es fehlen: Litka, Scherff (beide Aufbautraining nach Kreuzbandriss), Omladic (Trainingsrückstand). Gelbsperre droht: Fröde (9), Rizutto (9), Bahn (4), Neidhart (4). So könnte Holstein spielen: Dähne – Neumann, Thesker, Komenda – Holtby – Korb, Mühling, Arslan, Reese – Pichler, Bartels. Es fehlen: Porath (Syndesmoseriss), Sterner (Adduktorenprobleme), Kirkeskov (Achillessehnenprobleme), Awuku (Aufbau), Wahl (Pfeiffersches Drüsenfieber), Mees (muskuläre Probleme). Gelbsperre droht: Lewis Holtby (4).

Denn aus der Bedeutung der Partie macht der Rostocker Chefcoach keinen Hehl. Mit einem Sieg würde Hansa (Platz 15, 28 Punkte) in der Tabelle an der KSV vorbeiziehen. „Es ist immer gut für uns, wenn mehrere Mannschaften unten drin sind. Es ist für uns ein Nebenziel in diesem Spiel, Kiel wieder richtig unten reinzuziehen“, so Härtel.

Dafür muss der Aufsteiger ein großes Manko ablegen: die Heimschwäche. Nur neun Punkte holte der Klub auf eigenem Rasen – hinter Ingolstadt Vorletzter in der Heimtabelle. „Es ist schon etwas anderes, hier zu Hause zu spielen und mit der Erwartungshaltung der Fans umzugehen, diese Wucht zu spüren und der gerecht werden zu wollen“, versucht Härtel die Bilanz zu erklären.

Philipp Sander: „Meine Familie wird das erste Mal im Stadion sein“

Gerät die volle Hütte also zum Vorteil für Holstein? 21 750 Zuschauer sind am Freitag im Ostseestadion zugelassen, 20 000 Tickets waren am Mittwoch verkauft. Holstein-Cheftrainer Marcel Rapp bangt es vor dem fanatischen Rostocker Publikum jedenfalls nicht. „Wir sind voller Vorfreude auf die Atmosphäre. Wir wollen am Ende die 750 Kieler Fans jubeln hören.“

Dabei noch nicht mitgezählt: der Anhang von Holsteins Philipp Sander. Der gebürtige Rostocker, der zwei Jahre in der Hansa-Jugend kickte, läuft erstmals als Profi im Ostseestadion auf. „Meine Familie wird das erste Mal im Stadion sein, bei einem Spiel von mir. Von daher bin ich da gewisser Weise aufgeregt, aber freue mich zugleich.“

Gegen seinen Heimatklub dürfe die KSV ihre „fußballerischen Qualitäten trotz aller Widrigkeiten nicht vergessen“, so Sander, der damit auf die harte Rostocker Gangart anspielen dürfte. Kein Team kassierte mehr Gelbe Karten als Hansa (68), Holstein sah bislang 48 mal Gelb. KSV-Coach Rapp schlägt ähnliche Töne an: „Es reicht nicht, nur Fußball zu spielen. Es geht auch um andere Dinge – gegen Rostock vielleicht noch einmal einen Tick mehr.“

Ein ganzes Stück mehr als sonst muss seine Mannschaft am Freitag aufpassen, wenn der Ball ins Aus rollt. Laut „Kicker“-Datenbank kassierte Holstein bereits sechs Tore nach Einwürfen – ligaweiter Höchstwert. Und mit dem Ex-Lübecker Ryan Malone steht bei Hansa jemand parat, der die Bälle wie Flanken in die Strafräume der Zweitligisten schleudert, so zuletzt auf Schalke ein Tor einleitete. Die Störche sind vorgewarnt.