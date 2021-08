Kiel

Der Wind weht rauer im Storchennest. In der Trainingseinheit am Dienstagvormittag setzte es für die Zweitliga-Fußballer von Holstein Kiel ein Donnerwetter: Cheftrainer Ole Werner unterbrach eine Spielform und wütete über das Verhalten seiner Spieler, dass es beinahe auf der gesamten Anlage in Projensdorf gut zu hören war.

Die Störche stehen vor einem Berg von Arbeit. Nach Werners Ansage war die Trainingsintensität ein erster ordentlicher Schritt auf dem Anstieg hin zum Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf (Freitag, 18.30 Uhr, im Liveticker). Und im Tal des Tabellenkellers fallen eben mal harte Worte, da entsteht Reibung. In gelenkten Bahnen Gold wert. „Wir sind auf Lösungssuche, indem wir viel miteinander sprechen – es geht darum, wie wir gemeinsam auf dem Platz stehen wollen“ sagt Innenverteidiger Stefan Thesker. „Wir müssen konstruktiv an den Sachen arbeiten, die wir auf dem Platz sehen, und damit befassen wir uns in der Kabine.“

„Wir verlieren momentan die entscheidenden Duelle“

Dass der Saisonstart schwierig werden würde, auch nachdem man „wichtige Leute abgeben und auf einem schwierigen Markt neue dazu holen musste“, sei klar gewesen, sagt der 30-Jährige. „Aber dass es so schlecht anfängt, hätten wir nach der Vorbereitung nicht gedacht.“ Das Problem: „Wir verlieren momentan die entscheidenden Duelle. Und gerade bei Standards, wo es eine klare Zuordnung gibt, müssen wir noch aufmerksamer sein.“ Insgesamt bieten die Störche zu viele Räume. „Wir müssen zusehen, dass wir uns in den wichtigen Momenten nicht so leicht ausspielen lassen“, sagt Thesker. „Das bekommen wir momentan nicht hin, und das liegt auch an Dingen wie Ordnung, Kommunikation und Eingespieltheit.“

Jedes Training zählt im Kampf aus der Krise

Der Umbruch in der zentralen Achse ist auch im Spiel mit Ball spürbar. „Wir sind eine Mannschaft, die in den letzten Jahren viel von Linie zu Linie überspielt und wenig mit langen Bällen operiert hat. Gegen Regensburg haben wir das noch nicht gut hinbekommen, haben zum Beispiel den Sechser sehr wenig gefunden“, sagt der Linksfuß. „Es ist normal, dass sich die Neuzugänge noch eingewöhnen müssen, aber auch alle anderen sind gefordert.“

Es hakt, im Verbund wie individuell. „Wir müssen jeden Tag daran arbeiten, dürfen kein Training so angehen, dass es schon irgendwie klappen wird am Wochenende“, fordert Thesker. Wird schon das Spiel in Düsseldorf eine andere Kieler Mannschaft sehen? Große Töne spuckt aktuell niemand. „Wir sind überhaupt nicht in der Situation, Kampfansagen irgendwo hinzuschicken“, sagt Thesker. „Wir müssen uns darauf fokussieren, was wir uns auf dem Platz erarbeiten. Und wir müssen das besser umsetzen, was der Trainer uns vorgibt.“

Neben den länger verletzten Ahmet Arslan (Kreuzbandriss) und Marco Komenda (Mittelfußbruch) fehlten am Dienstag drei weitere Störche im Training: Aleksandar Ignjovski hat sich am Sonntag einen Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen und wird zunächst fehlen, Mikkel Kirkeskov (muskuläre Probleme) und Noah Awuku (Trainingssteuerung) arbeiteten individuell.