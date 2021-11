Kiel

Am Dienstag bereits verdichteten sich die Anzeichen, dass der SV Werder Bremen Ole Werner als Nachfolger des im Zuge der Impfpass-Affäre zurückgetretenen Markus Anfang im Auge hat (wir berichteten). Am frühen Dienstagnachmittag hatte Holstein Kiels Sportchef Uwe Stöver allerdings erklärt, dass kein Verein mit einem Interesse am noch bis Juni 2022 vertraglich an den Klub gebundenen Werner an die KSV herangetreten sei.

Uwe Stöver: „Sachlage verändert“ – hat Werder Bremen bei Holstein Kiel angefragt?

Das scheint sich inzwischen geändert zu haben: Auf Nachfrage von KN-online zum Stand in Sachen Werner erklärte Stöver am Mittwoch: „Seit dem gestrigen Abend hat sich die Sachlage bezüglich der Personalie Ole Werner verändert. Wir werden diesbezüglich aber erst etwas vermelden, wenn es etwas Neues zu vermelden gibt.“ Konkreter wird der 54-Jährige nicht. Aber offensichtlich kommt Bewegung in die Sache.

Denn bedeuten dürfte dies, dass Werder Bremen inzwischen bei Holstein vorstellig geworden ist und Ole Werner, der sich laut Medienberichten mit dem SVW über ein Engagement an der Weser einig sein soll, unter Vertrag nehmen will, wahrscheinlich schon ein konkretes Angebot abgegeben hat. Nun stehen also Ablöseverhandlungen an: Zwar besteht bei Werner und seinem Berater offenbar die Auffassung, nach einer zum 30. November ausgesprochenen Kündigung ab 1. Dezember nicht mehr an die KSV gebunden zu sein, Holstein aber bekräftigt die Gültigkeit des Vertrages bis Juni 2022.

Zahlung an Holstein Kiel erst Bremer bei Bundesliga-Aufstieg?

Die „Deichstube“ berichtet, in Sachen Ablöse sei ein Kompromiss in Sicht, dergestalt, dass Werder den Kielern nachträglich noch etwas für Werner zahlt, wenn der die Grün-Weißen in seiner Vertragslaufzeit zurück in die Bundesliga führt. Auf Nachfrage wollte sich Stöver nicht zu möglichen Ablöseforderungen oder -verhandlungen äußern.

Werder dürfte ein Interesse haben, die Trainerfrage schnellstmöglich zu klären. Ole Werner scheint dabei der letzte verbliebene Kandidat auf dem Zettel von Sportchef Frank Baumann zu sein, nachdem Gerhard Struber (New York Red Bulls) offenbar abgesagt hat und der HSV Ex-Coach Daniel Thioune laut „Deichstube“ nicht zu einem Zweitligakonkurrenten ziehen lassen will. Dass Werner bereits am Sonnabend im direkten Duell zwischen Holstein und Bremen SVW-Trainer fungiert, bleibt aber weiter äußerst unwahrscheinlich.