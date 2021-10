Kiel

Schade, dass es von Testspielen keine Heatmaps gibt. Jene Karten, die auf Basis der in der Ersten und Zweiten Fußball-Bundesliga erhobenen Datenpunkte grafisch darstellen, wo sich ein Spieler während des Spiels auf dem Feld so aufgehalten hat. Die von Holstein Kiels Kapitän Hauke Wahl beim Test vom Donnerstag gegen Silkeborg IF (0:0) jedenfalls würde hell erleuchten. Selbst in Räumen, die der Innenverteidiger für gewöhnlich nicht bespielt.

Dreierkette „auf jeden Fall eine Option für den Zweitliga-Alltag“

Wahls Rolle unter dem neuen Cheftrainer Rapp, sie könnte sich maßgeblich verändern. Zumindest dann, wenn Rapp wie in den ersten 45 Minuten gegen die Dänen auch im Pflichtspielbetrieb aus einer Grundordnung mit Dreierkette spielen lassen sollte. Dass das durchaus denkbar ist, bestätigte Rapp nach seinem Einstand. Und auch Wahl sagte, die Dreierkette sei „auf jeden Fall eine Option für den Zweitliga-Alltag“.

Gegen Silkeborg spielte er halbrechts, war aber praktisch überall zu finden, presste – auch wegen der unorthodoxen Spielweise der Gäste – seinen Gegenspieler mitunter an dessen Sechzehner. „Das wird mir wohl in der Zweiten Liga eher nicht passieren“, sagte Wahl. Aber auch mit dem Ball schob Wahl häufig weit in die Hälfte der Dänen, dribbelte an oder schuf eine zusätzliche Anspielstation. Ein Hauch von Lucio, der in der ersten Dekade dieses Jahrtausends für seine Ausflüge nach vorne bekannte Innenverteidiger in Diensten des FC Bayern und Bayer Leverkusens, lag in der Luft von Projensdorf. „Das tat auch sehr weh“, sagte Wahl lachend.

Holsteins neues Spiel unter Rapp, der in der zweiten Hälfte dann ohne Wahl auf Viererkette umstellte, verspricht intensiv zu werden. Für alle, nicht nur für den Kapitän. „Es ist schon etwas anderes für uns im Spielaufbau, weil du schon auch etwas anders stehst, eine andere, höhere Positionierung hast, näher am Gegenspieler“, sagt er. „Dadurch habe ich dann auch mehr Aktionen in der gegnerischen Hälfte.“

Wahl kennt die Dreierkette bereits aus Ingolstadt – und aus der Zeit unter André Schubert

Unabhängig von der Grundordnung wird Holstein eine neue, eine andere Raumbesetzung haben. Aber gerade die Eindrücke des ersten Durchgangs waren ansprechend, überzeugender als das, was sich in der zweiten Hälfte tat. „In einer Dreierkette hast du einen besseren Zugriff, in einer Viererkette dafür hinten die Überzahl und vorne die Unterzahl“, erklärte Wahl, der zumindest den halblinken Part in einer Dreierkette schon aus seiner Zeit in Ingolstadt und aus den ersten Spielen der Saison 2019/20 unter André Schubert kannte, der aus den vermeintlichen Vorteilen dieser Struktur aber keine Präferenz abgeleitet wissen wollte: „Ich glaube, dass das keinen großen Unterschied macht.“

Für seine eigene Rolle dürften sich in Zukunft allerdings schon Unterschiede bemerkbar machen. Als Initiator des Aufbaus war er in den vergangenen Jahren bereits elementar fürs Kieler Spiel. Jetzt erschließt er sich auch noch neue Räume. Am Sonntag nächster Woche dann vielleicht auch zu sehen auf der Heatmap gegen den FC Ingolstadt.