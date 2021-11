Kiel

Mittwoch, Training bei Fußball-Zweitligist Holstein Kiel. Das Spiel in Heidenheim liegt mittlerweile drei Tage zurück, die kommende Partie gegen Werder Bremen am Sonnabend (20.30 Uhr) ebenso weit voraus. Bergfest im Storchennest – aber irgendwie klingt das 1:2 auf der Ostalb noch nach. Weil es die Kieler nervt. Weil es zumindest phasenweise ein Rückfall in alte Muster offenbarte. Weil es „eine unglückliche Niederlage“ war, wie KSV-Kapitän Hauke Wahl sagt.

Der 27-Jährige war in Heidenheim maßgeblicher Teil der defensiven Kieler Anfälligkeit, die durch teils haarsträubende Fehlpässe und Ballverluste ebenso völlig selbst verschuldet wie vermeidbar war. Die zum Blitz-Rückstand führte. Bei der man sich über ein zweites oder drittes Gegentor nicht hätte beschweren dürfen. Die am Ende ein Hauptgrund der Niederlage war. „Diese Fehlerquote ist jetzt nach langer Zeit mal wieder so aufgetreten. Das sind Dinge, die wir aber zwingend wieder abstellen müssen“, sagt Wahl.

17 von 25 Gegentoren hat Holstein Kiel vor der Pause kassiert

Das 0:1 nach 47 Sekunden war im 14. Spiel Gegentor Nummer 24 – und bereits das 17. in der ersten Halbzeit. Das ist einsamer Ligaspitzenwert, die zweitmeisten Tore kassierte Erzgebirge Aue vor der Pause: zwölf. Eine Frage der Konzentration? Der Herangehensweise? Wahl wiegelt ab. „Man muss sehen, dass wir am Anfang der Saison eh viel zu viele Gegentore bekommen haben. Da waren einige Spiele dabei, die nach der ersten Halbzeit entschieden waren“, sagt der KSV-Kapitän. „Aber ich würde gern die Statistik nach den ersten vier, fünf Spielen sehen, die dürfte anders aussehen. Wir wissen, dass der Saisonstart ziemlich bescheiden war.“

War er. Aber auch nach den drei 0:3-Pleiten gegen St. Pauli, Schalke und Regensburg zum Auftakt bleibt der Trend deutlich: Ab Spieltag vier kassierte Holstein von 16 Gegentoren zwölf vor der Pause. Selbst wenn man die drei Gegentore in der ersten Halbzeit gegen Hannover raus rechnet, weil sie in Unterzahl gefallen sind, macht es die Sache nicht besser. In zehn von 14 Spielen traf zehnmal der Kieler Gegner zuerst. „Das zieht sich durch die gesamte Saison, dass wir, wenn wir die Chancen haben, den Sack nicht zumachen, sondern immer wieder einem Rückstand hinterherlaufen müssen“, sagt auch Mittelfeldspieler Lewis Holtby. „Wir müssen einfach mal führen, dann nachlegen und nie nachlassen – das ist psychologisch ganz wichtig.“

Bartels fehlt im Training Simon Lorenz drehte am Mittwochvormittag erstmals nach seiner gegen Dresden erlittenen Fußprellung wieder Laufrunden auf dem Rasen, gegen Bremen am Sonnabend aber wird der Innenverteidiger ein weiteres Mal fehlen. Ebenfalls individuell trainierten Jonas Sterner und Steven Skrzybski, die in Heidenheim mit Infekten gefehlt hatten. Während Sterner im Kraftraum arbeitete, schloss sich Skrzybski der Trainingsgruppe „Aufbau“ mit Ahmet Arslan (nach Kreuzbandriss) und Marco Komenda (nach Mittelfußbruch) unter Athletiktrainer Timm Sörensen an. Neben Noah Awuku (Kreuzbandriss) fehlte in der ersten Einheit der Spielvorbereitung auf den SVW auch Ex-Bremer Fin Bartels: Den 34-Jährigen plagen aus dem FCH-Spiel leichte Nackenprobleme, er soll aber am Donnerstag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

Wichtig für den Kopf ist laut Wahl auch der weitere Spielverlauf in Heidenheim, der trotz des Ergebnisses Auftrieb für die kommende Aufgabe gegen den Bundesliga-Absteiger aus Bremen geben kann. „Wir sind schlecht ins Spiel gekommen, haben uns da aber rausgekämpft, das muss man auch positiv sehen“, sagt der Kapitän. In dieselbe Kerbe schlägt sein Trainer. „Ich fand es gut, dass die Jungs weiter gemacht haben und nicht den Spielstil verloren haben“, so Rapp mit Blick auf die kalte Dusche in der ersten Spielminute und die vielen Fehler. „Im Laufe des Spiels sind wir immer besser reingekommen. Das zeichnet uns aus, dass wir weitermachen und an uns glauben.“

Über Ole Werner und Markus Anfang „wird natürlich gesprochen“

Durchhalteparolen und Zweckoptimismus? Vielleicht. Aber auch nicht grundsätzlich falsch. Und doch bedarf es einer individuellen wie mannschaftlichen Steigerung, um nach den 90 Minuten gegen Werder am Sonnabend nicht ähnliche Aussagen tätigen zu müssen. „Wir haben noch vier Spiele vor der Pause, die sind unheimlich wichtig, weil wir es in der Hand haben, danach ein ruhigeres Weihnachtsfest zu feiern“, sagt Wahl. Das Nordduell gegen Bremen werde „eine extrem schwierige Aufgabe“, so Wahl, „auch weil wir noch nicht wissen, wer da auf der Bank sitzen wird.“

Die Wahrscheinlichkeit, dass es Christian Brand sein wird, ist hoch. Der Bremer U 17-Coach ist für Interimstrainer Danijel Zenkovic eingesprungen, der sich mit dem Coronavirus infiziert hat, nachdem er für Markus Anfang übernommen hatte. Wahl aber hat wohl zumindest am Rande auch seinen Ex-Trainer Ole Werner im Sinn. „Dass er in Bremen gehandelt wird, ist kein großes Thema. Klar spricht man mal kurz drüber, aber das ist nichts, was die Kabine beherrscht“, erklärt der Kapitän. Gleiches gelte für die Impfaffäre um den ebenfalls ehemaligen Holstein-Trainer Markus Anfang. „Über Markus Anfang wird natürlich gesprochen. Einige von uns haben hier mit ihm zusammengearbeitet“, sagt Wahl. „Klar, dass man darüber redet, das wird in allen anderen 17 Mannschaften der Liga genau so sein. Weil es ja auch einfach ein viel weiter reichendes Thema ist. Aber es ist nicht so groß, dass es uns irgendwie ablenkt.“

Ablenkung können die Störche auch nicht gebrauchen. Der Auftrag für die kommenden Partien, angefangen mit dem Spiel gegen Werder, ist klar: „Wir wollen die Niederlage in Heidenheim wettmachen, wollen ein anderes Gesicht zeigen und vor allem ein anderes Ergebnis erzielen“, sagt Wahl. Welch besseren Rahmen als ein Flutlichtspiel am Sonnabendabend im heimischen Wohnzimmer könnte es dafür geben? „Die Vorfreude ist riesig“, sagt Wahl. „Ich spiele sehr gern zu Hause, besonders unter Flutlicht. Und am Ende wollen wir bei unseren Fans stehen und mit ihnen feiern.“ Gut möglich, dass eine ganze Menge Menschen dann mitfeiern wird: Bis zum Mittwochnachmittag waren rund 10 000 Tickets verkauft.