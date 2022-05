Kiel

Beachclub-Feeling, Grill-Wetter, Sonnencreme, Urlaubs-Modus am vorletzten Spieltag der Zweiten Fußball-Bundesliga? Mitnichten! Mit einem hochverdienten 3:0 (2:0)-Triumph fertigten die vor Spiellust und Leidenschaft strotzenden Störche in ihrem Heimfinale den 1. FC Nürnberg ab. 12.455 Zuschauer verabschiedeten „ihre“ Kieler mit dem alles überragenden Lewis Holtby an der Spitze am Sonntagnachmittag mit stehenden Ovationen.

Zeit der Geschenke schon vor dem Anpfiff. KSV-Cheftrainer Marcel Rapp servierte seinem scheidenden Keeper Ioannis Gelios anstelle der etatmäßigen Nummer eins, Thomas Dähne, einen finalen Auftritt vor heimischer Kulisse. Wie den ebenfalls das Nest der Störche verlassenden Profis Phil Neumann und Fiete Arp sowie Assistenz-Coach Fabian Boll, Athletik-Trainer Andre Filipovic und Video-Analyst Philipp Pelka wurden dem Helden des Pokal-Wunders gegen den FC Bayern unter dem Beifall der Zuschauer und des gesamten Kaders Blumen und Foto-Collagen überreicht.

Wriedts optimales Gegenpressing: Steven Skrzybski eröffnet den Torreigen

Auf dem Rasen ging’s von Beginn an ebenfalls beherzt zur Sache. Die Störche agierten bei Ballbesitz in einer 3-1-4-2-Grundordnung mit Steven Skrzybski, der Benedikt Pichler (Fersenprellung) vertrat, als zweiter Sturmspitze neben Kwasi Okyere Wriedt. Und sie legten los wie die Feuerwehr. Christian Mathenia löschte den ersten Brand in seinem Hoheitsbereich, lenkte einen Distanzschuss von Finn Porath (7.) zur Ecke.

Sieben Minuten später aber war auch der Club-Keeper geschlagen: Überragende Balleroberung Wriedts tief in der gegnerischen Hälfte, Zuspiel auf den omnipräsenten Holtby, Steckpass auf Skrzybski – 1:0! Ein optimaler Ertrag eines optimalen Gegenpressings.

Ein Angriff in Perfektion: Korb krönt Zauber-„Kombi“ mit der 2:0-Halbzeitführung

Die Gäste schienen kurzzeitig wachgerüttelt, kamen durch Nikola Dovedan (17., 20.) auch zu zwei Möglichkeiten. Alexander Mühling (21.) und erneut Porath (33.) antworteten mit knackigen Distanz-Knallern. Und dann kam der in Perfektion vorgetragene Angriff der 41. Minute.

Als Holtby den einlaufenden Fabian Reese sah und punktgenau mit einem Qualitäts-Lupfer der Güteklasse 1 aus dem Fußgelenk bediente. Dessen Querpass staubte Julian Korb, schon in Bremen beim jüngsten 3:2 der Matchwinner, mit seinem vierten Saisontreffer zum 2:0 ab. Korb und Nürnberg – ein besonderes Kapitel dieser Spielzeit. Schon beim 1:2 im Hinspiel hatte der 30-Jährige den Kieler Treffer erzielt.

Der wöchentliche Newsletter der Sportredaktion Was ist in dieser Woche bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Erhalten Sie aktuelle Infos jeden Freitag in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Engagement, Zweikampfbiss, defensive Stabilität und Spielfreude – die Leistung der nunmehr seit fünf Partien ungeschlagenen Störche in Durchgang eins erinnerte stark an den formidablen Heimauftritt gegen Heidenheim vor zwei Wochen. Der elementare Unterschied: Die Kieler belohnten sich mit zwei Toren gegen die nur zwischen den Strafräumen gleichwertigen Franken.

Energie bis zum Anschlag: Störche-Flug hält auch nach der Pause an

Auch nach der Pause drückten die energiegeladenen Nordlichter aufs Gaspedal. Speziell vor dem „flügellastigen Angriffsfußball der Kieler“ hatte FCN-Coach Robert Klauß gewarnt. Seine Spieler hatten offenbar nicht zugehört. Reese hingegen bestätigte die These. Nach seinem Sturmlauf über die linke Außenbahn „verschenkte“ Skrzybski (55.) den nächsten KSV-Treffer.

Holstein Kiel – 1. FC Nürnberg 3:0 (2:0) Holstein Kiel: Gelios – Lorenz, Thesker, van den Bergh (61. Neumann) – Holtby (72. Wolf) – Korb (82. Kirkeskov), Mühling, Reese (72. Sterner), Porath (61. Erras) – Skrzybski, Wriedt. 1. FC Nürnberg: Mathenia – Fischer (72. Valentini), Schindler, Hübner, Handwerker – Krauß (46. Tempelmann), Nürnberger – Dovedan (60. Köpke), Möller Daehli (72. Suver), Schleimer – Shuranov (46. Schäffler). Schiedsrichter: Daniel Siebert (Berlin) – Tore: 1:0 Skrzybski (14.), 2:0 Korb (41.), 3:0 Holtby (64.) – Zuschauer: 12.455 – Gelbe Karten: Holtby, Korb/Krauß, Schindler. Torschüsse: 15:11 Ballbesitz: 53:47 Prozent Passquote: 84:85 Prozent Laufleistung: 105,86:106,63 km Ecken: 9:3 xGoals: 1,78:0,95

Das Holstein-Motto an diesem glorreichen Nachmittag lautete indes: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wieder Reese über links, Direktablage Skrzybski, Direktschuss Holtby (63.), 3:0 - die Entscheidung! Das Publikum bedankte sich ob der neuerlichen Glanz-Kombination aus dem obersten Feinkost-Regal des Bundesliga-Unterhauses mit tosendem Jubel.

Abschied vom einstigen Pokalhelden: Gelios gibt im Ultra-Block den Vorsänger

Die Profis spielten nach dem Schlusspfiff den emotionalen Doppelpass, trugen ein Transparent durchs Stadion: „Schön, dass ihr wieder da seid! Vielen Dank für euren Support!“ Gelios stieg spontan in den Block der Ultras, gab den Vorsänger.

KSV-Keeper Ioannis Gelios verabschiedete sich von den Holstein-Fans. Quelle: Uwe Paesler

Auch Innenverteidiger Stefan Thesker freute sich in der dritten Halbzeit: „Ich glaube, das war heute ein Spiegelbild der letzten Wochen. Wir haben mittlerweile eine viel bessere Balance zwischen Angriff und Verteidigung.“

Cheftrainer Rapp strahlte derweil mit der Wahlsonntags-Sonne um die Wette: „Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft. Die Jungs, die uns verlassen, sollten einen guten Abschied haben. Das ist uns geglückt.“ Einziger Wermutstropfen: Ausgerechnet Holtby fehlt beim Saisonausklang am kommenden Sonntag in Sandhausen wegen einer Gelbsperre.

Von Von Andreas Geidel und Clemens Behr