Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat am Mittwochabend vor 9600 Zuschauern im Holstein-Stadion gegen den SV Darmstadt 98 1:1-Unentschieden gespielt. Für die Störche war Stefan Thesker (30.) per Kopf erfolgreich. Serdar Dursun traf in der 45. Minute für die Lilien zum glücklichen Ausgleich.