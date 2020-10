An Sonnabend trifft Holstein Kiel in der Zweiten Fußball-Bundesliga auf die SpVgg Greuther Fürth - und kann dabei womöglich wieder auf Fin Bartels zählen. Der Leistungsträger steht vor einer Rückkehr ins Aufgebot, wie KSV-Cheftrainer Ole Werner am Donnerstag in Aussicht stellte.