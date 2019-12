Holstein Kiel verliert 2:4

Kiel

KSV-Coach Ole Werner änderte sein Team gegen den VfL Osnabrück auf einer Position. Alex Mühling kehrte für Aleksandar Ignjovski in die Startaufstellung zurück. Die Gäste begannen mit dem Ex-Kieler Marc Heider in der Anfangsaufstellung.

Holstein mit den ersten Chancen in den Anfangsminuten

Holstein kam gut ins Spiel. Bereits nach 90 Sekunden tauchten die Störche erstmals vor VfL-Keeper Philipp Kühn auf. In der dritten Minute setzte sich Emmanuel Iyoha geschickt durch und zog aus 16 Metern ab. Der Ball ging jedoch links am Tor vorbei. Zwei Minuten später verpasste Janni Serra eine scharfe Hereingabe von Emmanuel Iyoha. Mit dem ersten Angriff der Gäste brannte es gleich lichterloh in der Holstein-Defensive. Stefan Thesker konnte den Schuss des schnellen Marcos Alvarez mit einer Grätsche gerade noch zur Ecke klären.

Janni Serra trifft in der 10. Spielminute

In der 10. Minute dann die 1:0-Führung für die Störche. Nach toller Vorarbeit von Salih Özcan stand der 21-jährige Torjäger goldrichtig und versenkte den Ball per Volleyabnahme aus sechs Metern. Es war bereits das fünfte Saisontor des Stürmers. In der 15. Minute hatte Serra das 2:0 auf dem Fuß. Emmanuel Iyoha setzte seinen Sturmpartner toll in Szene, doch Serra verzog das Leder knapp vor dem VfL-Gehäuse.

Alvarez (31.) gleicht per Strafstoß aus - Alex Mühling (42.) verwandelt Elfmeter sicher

Dann der überraschende Ausgleichstreffer in der 31. Minute. Nach dem Videobeweis entschied Schiedsrichter Alexander Sather auf Foulelfmeter für den VfL. Phil Neumann hatte vorher VfL-Angreifer Marc Heider zu Fall gebracht. Marcos Alvarez verwandelte den Strafstoß sicher - Keine Chance für Störche-Keeper Ioannis Gelios. Auf der Gegenseite gab Schiedsrichter Sather ebenfalls einen berechtigten Handelfmeter. Alexander Mühling (42.) ließ sich nicht zweimal bitten und verwandelte sicher. Kurz vor dem Pausenpfiff hätte Janni Serra das 3:1 erzielen können, doch er schob den Ball am langen Eck vorbei.

Marcos Alvarez (48.) trifft mit direktem Freistoß

Beide Trainer schickten ihre Mannschaften unverändert in die zweiten 45 Minuten. Die erste Chance gehörte den Gästen und die nutzten sie eiskalt. Marcos Alvarez (48.) schoss einen Freistoß aus knapp 20 Metern in den rechten oberen Winkel. Unhaltbar für KSV-Keeper Gelios. Holstein machte Druck und hätte durch Salih Özcan (56.) in Führung gehen können, doch die Köln-Leihgabe traf den Ball nicht richtig, sodass VfL-Keeper Kühn keine Mühe hatte, den Schuss zu parieren.

David Blacha (63.) bringt die Gäste in Führung - Henning (77.) legt nach

Dann der Schock für die KSV. Ein Schuss von David Blacha (63.) wurde immer länger und trudelte ins lange Eck. Janni Serra hatte in der 76. Minute den Ausgleich auf dem Kopf. Eine feine Flanke von Alex Mühling köpfte Serra direkt in die Arme von VfL-Keeper Kühn. Im Gegenzug das 4:2 für die Osnabrücker. Einen schnell vorgetragenen Konter schloss der eingewechselte Bryan Henning (77.) mit einem strammen Schuss erfolgreich ab.

Jonas Meffert sieht Rot

Zu allem Überfluss sah Jonas Meffert nach einem Foulspiel wegen einer Unsportlichkeit in der 81. Minute die Rote Karte. Der VfL verwaltete bis zum Schlusspfiff die Führung, sodass Holstein keine nennenswerte Torchance mehr erarbeiten konnte.

DER LIVETICKER ZUM NACHLESEN