Kiel/Sinsheim

Wenn man wissen will, wer dieser Marcel Rapp ist, designierter Chefcoach von Zweitligist Holstein Kiel, dann kommt man nicht umhin, mit ihm zu sprechen: Alexander Rosen, Direktor Profifußball bei 1899 Hoffenheim, als damaliger Leiter des Nachwuchsleistungszentrums einst Rapps Türöffner bei der TSG. Und einer der engsten Vertrauten des neuen Störche-Trainers.

Der spätere Trainer Rapp zeichnete sich für Rosen schon zu gemeinsamen aktiven Zeiten ab

Also, ein Anruf bei Rosen, der sich am Sonnabend im Vorfeld des 1:3 im Prestigeduells beim VfB Stuttgart extra die Zeit nimmt, um über Rapp zu sprechen. „Das ist eine lange, lange Bekanntschaft. Unsere Wege haben sich früh gekreuzt“, sagt Rosen. Keine 20 waren sie, beide Jahrgang 1979, als sie 1999 erstmals aufeinandertrafen – als junge DFB-Talente bei der U 20-Weltmeisterschaft in Nigeria. Mittelfeldmann Rosen spielte damals für Eintracht Frankfurt, Verteidiger Rapp für den Karlsruher SC.

Zwei DFB-Talente und ein späterer Star: Alexander Rosen (2. v. li.) und Marcel Rapp (3. v. li.) kurz vor dem Start der U20-Weltmeisterschaft 1999. Unten links: Torwart Timo Hildebrand, einige Jahre danach auch A-Nationalspieler. Quelle: imago/Uwe Kraft

Ein gutes Jahrzehnt später, beide in der Endphase ihrer Laufbahn, waren sie dann zum ersten und einzigen Mal Vereinskollegen: bei den Stuttgarter Kickers. Der spätere Trainer Rapp zeichnete sich laut Rosen damals bereits ab. „In der Zeit konnte man schon sehen, wie er in allen Bereichen versucht, die Dinge zu maximieren, für sich das Optimale rauszuholen“, sagt Rosen. „Er war extrem diszipliniert, ehrgeizig, hat Zusatzschichten eingelegt. Außerdem hat er damals schon teilweise Trainingsübungen mitgeschrieben.“

Nicht nur im Erfolg, sondern auch im Misserfolg vereint: Rosen (Mitte) und Rapp (re.) 2008 als Endzwanziger beim damaligen Drittligisten Stuttgarter Kickers. Quelle: imago/Sportfoto Rudel

Ende 2012 war für Rapp endgültig Schluss mit dem aktiven Fußball. Über die Co-Trainer-Rolle beim FC Nöttingen ging es 2013 zur TSG Hoffenheim. Wo er über die Jahre die U 16, U 17, zuletzt die U 19 betreute, mit ihr 2018 Meister der Süd/Südwest-Staffel wurde, 2019 in der Uefa Youth League für Furore sorgte – und zu einem absoluten Fachmann reifte. Rosen preist ihn als „jungen, dynamischen Trainer, der akribisch und detailbesessen die Dinge herangeht. Kiel kann sich auf einen richtig guten Typen freuen, auf einen Coach, der bei der TSG eine herausragende Ausbildung genossen und dort erfolgreich gearbeitet hat.“

Nagelsmann, Tedesco, Wagner, Flick – Rapp auf den Spuren prominenter Vorgänger

Rosen ist ein guter Verkäufer, ein Promo-Profi, aber er hat ja auch recht: Herausragende Ausbildung können sie in Sinsheim. Julian Nagelsmann, Domenico Tedesco, David Wagner, Hansi Flick – Hochglanzprodukte der TSG-Trainerschmiede. Sie irgendwann, wie nun Marcel Rapp, ziehen zu lassen, sei Teil des Weges, sagt Rosen. Und ein Grund zur Freude. „Jeder, der aus Hoffenheim den Sprung in den Profifußball schafft“, sagt er, „ist Bestätigung und Anerkennung für uns.“

Bleibt noch eine Frage. Warum geht Rapp, 2020 Teil eines erfolgreichen Interimstrainer-Trios, das die TSG nach der Entlassung von Alfred Schreuder noch in die Europa League führte, erst jetzt den Schritt in den Profibereich? „Es gab für ihn Optionen. Aber Marcel ist einer, der sagt: Ich mache nicht alles, um irgendwie so schnell wie möglich nach oben zu kommen. Es muss der Zeitpunkt passen, es muss das Umfeld passen, die Chemie muss stimmen“, sagt Rosen. „All das scheint nun offensichtlich bei Holstein gegeben zu sein.“