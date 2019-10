Wenn Freddy Krueger, Michael Myers und Frankensteins Monster einträchtig im Block stehen, dann ist das kein böser Traum. Sondern DFB-Pokal. Am Mittwoch (18.30 Uhr) tritt Fußball-Zweitligist Holstein Kiel in der zweiten Pokalrunde beim SC Verl an – unterstützt von 1200 Zombies im Zeichen der Störche.