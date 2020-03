"Lassen auf Vertrauensbasis trainieren"

Kiel

Herr Werner, die erste und zugleich wichtigste Frage: Wie geht es Ihnen?

Ole Werner: Mir geht es gut. Aber die Tage verfließen so ein bisschen. Es ist schon merkwürdig, nicht vor die Tür zu dürfen. Besonders jetzt, wo das Wetter besser wird. Aber auch ohne eine angeordnete Quarantäne ist es im Moment einfach wichtig, die sozialen Kontakte zu minimieren und sich weitestgehend zu Hause aufzuhalten.

Wie sieht derzeit Ihr Tagesablauf aus?

Meine Freundin und ich besprechen, wie wir den Tag gestalten. Bis zum frühen Nachmittag kümmere ich mich um die Arbeit. Danach ist auch mal Zeit, ein Buch zu lesen, zusammen einen Film zu gucken oder Karten zu spielen. Das sind Dinge, die so im Alltag nicht denkbar wären. So etwas bleibt im Laufe einer Saison schon mal auf der Strecke. Das ist vielleicht der einzige positive Aspekt in dieser Situation. Ich würde natürlich viel lieber mit der Mannschaft auf dem Platz stehen.

Sie sprechen es an: Die Arbeit ruht nicht. Was können Sie aus dem Homeoffice heraus tun?

Ich habe mir in den vergangenen Tagen einen Überblick verschafft über die nächsten Gegner. Es geht darum, sich darauf vorzubereiten, was auf uns zukommen könnte, welcher Gegner uns mit welcher Grundordnung erwarten könnte. Irgendwann könnte es schließlich Schlag auf Schlag gehen mit Spielen im Drei-Tage-Rhythmus. Dann bleibt keine Zeit mehr für eine gründliche Vorbereitung. Darüber hinaus schaue ich mir mögliche Spieler für die kommende Saison an. Beim Thema Kaderplanung stehe ich im täglichen Austausch mit unserem Sportdirektor Uwe Stöver, der ja als einer der wenigen nicht unter Quarantäne steht.

Wie stehen Sie mit der Mannschaft im Austausch?

Ich halte Kontakt zu den Spielern, telefoniere sie aber nicht alle täglich ab. Und für Dinge, die alle betreffen, haben wir Whatsapp-Gruppen.

Der Verein hat für die Profis Spinning-Räder organisiert, mit den Athletiktrainern wurden Trainingspläne erstellt. Kontrollieren Sie, ob die eingehalten werden?

Wir lassen die Spieler auf Vertrauensbasis trainieren und setzen auf ihre Eigenverantwortung. Wir konnten auch in der Kürze der Zeit die Trackingsysteme nicht verteilen, viele haben aber eigene Systeme zur Kontrolle. Man merkt an der Resonanz der Spieler, dass sie das ernst nehmen.

Die Saison soll nach dem Willen von Klubs und DFL fortgesetzt werden. Sind Sie nun durch die Zwangspause nicht massiv im Nachteil?

Wenn du ausschließlich in den eigenen Wänden auf Spinning-Rädern trainieren kannst, ist es nicht das gleiche. Es ist im Vergleich zu anderen Mannschaften, die eine läuferische Belastung haben, eine klare Einschränkung. Im Moment hat aber jede Mannschaft mit der veränderten Situation durch die Corona-Krise zu kämpfen. Es ist daher für jeden Klub eine Beeinträchtigung.

Wie geht es nach der Quarantäne weiter?

Es gibt ein paar Szenarien, auf die man sich einstellen muss. Es sind noch sieben Tage, dann geht es wieder in einen Trainingsbetrieb und wir müssen uns – Stand jetzt – auf Bochum (5. April, d. Red.) vorbereiten. Wir müssen uns aber auch mit Fragen der Trainingsgestaltung beschäftigen. Trainieren wir mit der ganzen Mannschaft oder doch lieber in Kleingruppen, damit wir bei einer weiteren Corona-Infektion nicht wieder komplett in Quarantäne müssen? Wir bewerten die Dinge da täglich neu, spielen alle Szenarien durch. Das ist auch unser Job. Und wenn dann neue Entscheidungen bezüglich der Weiterführung getroffen werden, beschäftigen wir uns damit und planen um.

