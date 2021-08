Kiel

Mit dem Rückenwind des Erfolges im DFB-Pokal in Flensburg will Holstein Kiel nun auch in der Zweiten Fußball-Bundesliga den ersten Sieg in der Zweiten Fußball-Bundesliga einfahren. Die Hürde für den bislang punkt- und torlosen Tabellenletzten von der Förde könnte allerdings im Heimspiel am Sonnabend (13.30 Uhr) kaum höher sein. Mit Jahn Regensburg gastiert der Tabellenzweite (sechs Zähler, 5:0 Tore) im Holsteinstadion.

Mit stabiler Defensive zu „Premierensieg“ gegen Jahn Regensburg

Verlieren verboten? Für Störche-Cheftrainer Ole Werner kein gültiges Motto am dritten Spieltag dieser noch jungen Saison. „Mit solch’ negativen Gedanken beschäftige ich mich nicht. Eher würde ich sagen: gut spielen und gewinnen“, so der 33-Jährige in der virtuellen Pressekonferenz am Donnerstag. Die Verteidigung im eigenen Strafraum, speziell bei gegnerischen Standardsituationen, rückt Werner zur Umsetzung der Mission „Premierensieg“ an erste Stelle.

Holstein gegen Regensburg: Bis auf Arslan und Komenda alle an Bord

Bis auf Ahmet Arslan (Aufbau nach Kreuzbandriss) und Marco Komenda (Mittelfußbruch) hat der Coach keine Ausfälle zu beklagen. Die Statistik lässt die KSV Holstein auf die sportliche Wende hoffen. Von den acht Zweitliga-Duellen mit dem SSV Jahn verloren die Störche nur eines. Viermal gewannen dagegen die Kieler, in der vergangenen Serie sogar gleich zweimal.