Sandhausen

Sie wollten den guten Flow der vergangenen Wochen mit einer guten Leistung im Saisonfinale beim SV Sandhausen veredeln. Doch Fußball-Zweitligist Holstein Kiel unterlag nach miserablen 45 Anfangsminuten mit 1:3 (0:3). Die Störche präsentierten sich lange butterweich am glühend heißen Hardtwald. Nur Steven Skrzybski (54.) setzte mit seinem Ehrentreffer ein Glanzlicht.

Wir möchten von Ihnen wissen, wie Sie die Störche gesehen haben. Geben Sie hier Ihre Noten ab. Und so haben die KN-Reporter die KSV-Profis gesehen:

Dähne: Bei den Gegentoren machtlos. Doch bei der Fuß-Arbeit (14.) und bei einer Faustabwehr (19.) fehlerhaft. Starke Parade nach Okoroji-Freistoß (90.+1). Note 4

Lorenz: Komplett indisponiert. Wirkte von Beginn an wie im Urlaubs-Modus. Einige Schnitzer im Spielaufbau. Beim Gegentreffer zum 0:1 zu halbherzig, beim zum 0:3 führenden 60-m-Passe erkannte er die Gefahr zu spät. Note 5

Thesker: Stimmte sich in der Hitze von Sandhausen schon auf seinen Mexiko-Trip in der Sommerpause ein. Zumeist stabiler Innenverteidiger, aber seine langen Diagonalschläge fanden in Durchgang zwei nie den passenden Adressaten. Note 4

van den Bergh: Licht und Schatten beim Kieler Mannschaftssenior. Sicher im Spielaufbau, wechselnder Erfolg im Zweikampf (50 Prozent). Note 4

Erras: Unauffällig, ohne groben individuellen Schnitzer. Aber seine Interpretation der Sechser-Position bewies, wie schmerzlich Holtby an diesem Sonntag fehlte. Note 4

Korb: In Halbzeit eins aktivster Kieler. Ließ sich beim 0:1 zu leicht von seinem Gegenspieler umstoßen. Baute nach der Pause ab, war aber trotzdem laufstärkster Storch (10,59 km). Note 4

Mühling: Ein gebrauchter Tag für den Capitano. Leistete sich ungewohnt viele technische Fehler. Keine Inspiration im Mittelfeld. Note 5

Porath: Gegen robuste Kurpfälzer nur selten der erhoffte Impulsgeber im Mittelfeld. Verlor beim 0:2 den Torschützen Bachmann aus den Augen. Note 5

Sterner: Feierte am Freitag seinen 20. Geburtstag. Die Sandhäuser schenkten dem KSV-Youngster aber nichts. Ohne Wirkung als linker Flügelverteidiger. Note 5

Skrzybski: Vor der Pause ein Totalausfall. Steigerte sich nach dem Seitenwechsel enorm. Perfekter Volleyschuss zum 1:3 (54.) mit dem linken Fuß – ein Sahne-Treffer! Note 4

Wriedt: Ackerte in vorderster Front, bewegte aber fast nichts. Note 5

Neumann: Kam zur zweiten Halbzeit für Lorenz, beschränkte sich auf die Defensive und stabilisierte so den zuvor konfusen Abwehrverbund. Note 3

Arslan: Löste Porath ab der 46. Minute ab und sorgte anfangs für frischen Wind. Schlug die zum Ehrentreffer führende Ecke. Doch ab Minute 70 ging nicht mehr viel. Note 4

Reese: Sollte im zweiten Durchgang anstelle von Sterner für neuen Schwung auf dem linken Flügel sorgen. Es blieb bei der theoretischen Hoffnung. Note 5

Wolf, Arp: Kurzeinsätze ohne Wertung.