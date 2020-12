Nach dem Beinahe-Absturz in die Dritte Liga machte der 1. FC Nürnberg im Sommer einen harten Schnitt, besetzte die Schlüsselpositionen Sportchef und Cheftrainer neu. Mit Dieter Hecking und Neu-Coach Robert Klauß soll der Wegin höhere Gefilde führen. Am Mittwoch gastiert der Club bei Holstein Kiel.

Von Niklas Schomburg