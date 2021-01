Darmstadt/Kiel

„Wir haben uns selbst nicht zu einem Top-Sechs-Team oder sogar Geheimfavoriten gemacht“, sagt Markus Anfang. „Wir haben immer gesagt, dass wir hier einen Umbruch haben, Etat und Kader sind reduziert. Insofern sind wir auch alle positiv gestimmt, weil wir wissen, dass es Zeit braucht, und wir diese Zeit auch bekommen.“ Man müsse diese Realität annehmen, so der 46-Jährige. „Es können viele Teams unten reinrutschen, und in dieser Liga kann jeder jeden schlagen, das war schon immer so. Alle, die nicht oben mitspielen, spielen im unteren Drittel mit.“ Auch wenn zumindest ergebnistechnisch nicht alles optimal läuft: Anfang fühlt sich wohl in Darmstadt, lobt den Umgang miteinander im Verein und das Auftreten seiner Mannschaft. „Die Art, wie wir Fußballspielen, ist gut – aber es fehlen die Punkte“, sagt er. Und schiebt hinterher: „Wir waren oft besser, manchmal klar besser. Aber das bringt uns nicht weiter.“

Chancen, Chancen, Chancen

Anfang hat seine Spielphilosophie mit nach Darmstadt gebracht: das Spiel mit Ballbesitz und Kurzpassspiel aktiv gestalten, guten Fußball spielen, Spieler weiterentwickeln. Und vor allem: Chancen erarbeiten. „Grundsätzlich ist es immer so, dass du die Wahrscheinlichkeit, Spiele zu gewinnen, erhöhen musst, indem du dir viele Chancen erspielst und wenige zulässt“, sagt er. „Zu Beginn der Saison haben wir uns noch sehr viele Chancen erarbeitet, nach einer Umstellung dann zwar etwas weniger, aber immer noch viele. Insgesamt gilt: Für das, was wir gespielt haben, haben wir zu wenig Tore geschossen und zu viele Gegentore kassiert.“ Ergo: „Wir müssen effektiver spielen.“

Wie das funktionieren kann, zeigte Anfang als Coach der KSV Holstein. Erst in der Dritten Liga, dann in Liga zwei – bis in die Relegation im Sommer 2018 gegen den VfL Wolfsburg. Kein Wunder, dass der gebürtige Kölner gern an seine Zeit an der Förde zurückdenkt. „Wir haben in der Dritten Liga angefangen, viel aufgebaut, wären fast in die Bundesliga durchmarschiert. Meine Zeit in Kiel war sehr erfolgreich und sehr schön, es hat alles gepasst“, sagt er. „Und deshalb habe ich mich auch sehr gefreut, das Holstein im Pokal weitergekommen ist, vor allem darüber, dass sie so ein Spiel gemacht haben.“

Anfang : "Die Situation 2017/18 war eine ganz andere"

Drei Jahre nach der Kieler Premierensaison im Unterhaus klopft Holstein wieder leise an die Aufstiegsränge an, Erinnerungen an 2018 werden wach. Die aktuelle Situation sei damit aber nicht zu vergleichen, meint Anfang. „Das war eine ganz andere Situation, das erste Mal seit 36 Jahren in der Zweiten Liga, ein viel kleinerer Etat“, sagt der 46-Jährige. „Mittlerweile hat Holstein eine andere Ausgangssituation.“ Und die sei Ausdruck einer erfolgreichen Entwicklung. „Der Verein hat super investiert, eine tolle Mannschaft. Holstein ist für mich ein Team, das auf jeden Fall die gesamte Saison oben mitspielen wird, ein großer Favorit auf die vorderen Plätze“, sagt der Lilien-Coach. Aber wie viel Markus Anfang steckt noch in den Störchen? „Vielleicht steckt von uns noch ein bisschen was drin, weil wir durch den Aufstieg einen Teil der Basis geschaffen haben“, meint er. „Aber das hat nichts mir mir zu tun, sondern mit den Leuten, die als große Konstante auf der Geschäftsstelle da sind, Wolfgang Schwenke und Steffen Schneekloth etwa.“

Auch KSV-Chefcoach Ole Werner ist für Anfang alles andere als ein Unbekannter. „Er war in meiner Zeit Trainer der zweiten Mannschaft, ich hatte einen engen Draht zu ihm“, sagt Anfang. „Ich finde es toll, dass man ihm die Möglichkeit gegeben hat, als Cheftrainer zu arbeiten. Ich war im Holstein-Stadion, als er sein erstes Spiel als Coach hatte. Er macht sehr, sehr gute Arbeit.“ Mit Werners Störchen erwartet Anfang am Sonntag (13.30 Uhr im Liveticker) „eine spielstarke Mannschaft mit klaren Abläufen“. „Sie werden mit viel Selbstvertrauen nach Darmstadt kommen, trotz der vergangenen Ligaspiele. So ein Pokaltriumph setzt einfach Energie frei. Holstein ist eine Konstante im Rennen um die Bundesliga.“

Mit Standards zum Erfolg gegen defensiv schwächelnde Störche?

Ebenso eine Konstante der KSV im Jahr 2021: Schlecht abgesicherte Konter, schlecht verteidigte Standards. Bekommt Darmstadt hier den Fuß in die Tür? Immerhin sind Ecken und Freistöße mit Kapitän Tobias Kempe (acht Tore, sieben Vorlage) eine der großen Lilien-Qualitäten. „Man kann es nicht darauf reduzieren. Außerdem haben wir in diesem Bereich gerade unsere eigenen Probleme, haben zuletzt bei Defensiv-Standards nicht gut ausgesehen“, sagt Anfang. „Wir versuchen, unser Spiel durchzubringen. Die Frage ist immer: Wie viel kannst du auf dem Platz wirklich durchbringen, und wie viel musst du während des Spiels dann verändern?“

Es wird also auch ein Duell der Coaches. Ein Duell zwischen Störchen und Lilien, das nicht nur am Sonntag, sondern auch im Pokal-Achtelfinale (2. Februar) und am letzten Spieltag der Zweitligasaison (23. Mai) für Erreichen, Übertreffen oder Verpassen der eigenen Saisonziele sorgen kann – auf beiden Seiten. „Die Konstellation könnte natürlich eine gewisse Brisanz haben“, sagt Anfang. „Aber wir haben unsere eigene Situation, müssen uns auf unser Spiel konzentrieren. Wir tun alles für Darmstadt, bauen etwas Neues auf und stecken alle Energie da hinein.“