Regensburg

Jahn Regensburg ist bislang eines der Überraschungsteams in der Zweiten Fußball-Bundesliga. Statt im Tabellenkeller mischen die Bayern an der Spitze mit: Platz sieben, nur zwei Punkte Rückstand auf Relegationsrang drei. Mit intensiven Pressingfußball ist das Team von Trainer Mersad Selimbegović durch die Saison gerauscht. Ein zentraler Pfeiler des Erfolgs: Jahn-Kapitän Benedikt Gimber.

Benedikt Gimber bei den Foul-Statistiken oben

Der 24-Jährige gehört in dieser Spielzeit zu den besten Sechsern der Liga. Und steht oft im Fokus: ligaweit die zweitmeisten Fouls am Gegner, selbst der meistgefoulte Spieler, weit vorne in der Statistik der meisten gewonnenen Zweikämpfe. Kennt Gimber nur maximale Intensität?

„Ich glaube, dass unsere Spielweise das an dieser Stelle erfordert. Ich bin aber kein unfairer Spieler“, betont der Regensburger vor dem Heimspiel gegen Holstein Kiel am Sonntag (13.30 Uhr, Liveticker auf KN-online). „Das war schon immer meine Art Fußball zu spielen. Als ich früher mit dem Simon (Lorenz, d. Red.) zusammengespielt habe, ging es auch gut zur Sache“, spricht Gimber seine besondere Verbindung zum KSV-Verteidiger an.

Benedikt Gimber über Simon Lorenz: „Mein bester Freund“

Beide wurden in der Kleinstadt Buchen im Odenwald geboren, fingen beim TSV Sulzbach mit dem Kicken an, spielten bei der TSG Hoffenheim in der Jugend. „Simon ist mein bester Freund. Wir haben die gesamte Kindheit und Jugend miteinander verbracht. Unsere Eltern sind befreundet. Zu keinem anderen habe ich eine solche Beziehung.“

Das Duell der Kumpels auf dem Platz wird am Sonntag wohl zum zweiten Mal in dieser Saison ausfallen: Wegen einer Fußverletzung wird es eng mit einer Kader-Berufung von Lorenz, der schon auf Schalke fehlte. Im Hinspiel hatte der Abwehrspieler bei Holstein 90 Minuten auf der Bank gesessen.

Gimber indes spielte und traf beim 3:0-Auswärtssieg seines Teams im Holstein-Stadion. „Wir haben in der Anfangsphase das Quäntchen Glück auf unserer Seite gehabt und dann eiskalt zugeschlagen“, erinnert sich der Jahn-Kapitän an das Hinspiel, und bezweifelt, dass es am Sonntag für Regensburg ähnlich leicht werden könnte. „Wir wissen, dass Kiel von der Qualität der Mannschaft viel weiter oben stehen müssten als sie es gerade tun. Sie gehören für mich weiterhin zu den Spitzenteams in der Zweiten Liga.“