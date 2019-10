BVB-Reizwort ist Jahns Zauberwort

Regensburg

Wenn Mersad Selimbegovic über Fußball spricht, sieht man auf seltsame Weise vorm inneren Auge Jürgen Klopp dazu den Mund bewegen. Der heutige Liverpool-Coach hat seine Vorstellung vom Spiel einst in treffende sprachliche Form gegossen: Er wolle "Vollgas-Veranstaltungen" sehen. Immer am Maximum. Und darüber hinaus. Bei Selimbegovic klingt das dann so: "Bei uns gibt es kaum einmal passive Phasen im Spiel, wir gehen läuferisch immer ans Limit."

Seit dieser Saison ist Mersad Selimbegovic, 37, Cheftrainer des Zweitligisten Jahn Regensburg. Als Nachfolger des zum 1. FC Köln abgewanderten Achim Beierlorzer, dessen Assistent er zwei Jahre war. Im Verein allerdings ist der Bosnier schon viel länger. 2006 kam er als Profi zum damaligen Bayernligisten, schaffte den Sprung in die Dritte Liga, beendete seine Karriere, von Verletzungen geplagt, im Jahr 2012. Und blieb dem Verein als Trainer erhalten. Bis heute. Er weiß, was diesen Klub ausmacht.

"Wir ticken hier etwas anders", sagt er. "Der Verein hat schwere Zeiten hinter sich. Wir haben uns den Aufstieg in die Zweite Liga hart erarbeitet – mit einer klaren Idee, die wir verfolgen." Diese Idee hat den Jahn aus den Niederungen des Regionalliga-Fußballs 2017 – gemeinsam mit Holstein Kiel – ins Unterhaus geführt. Und hält den Klub dort mittlerweile im dritten Jahr. Mit druckvollem Fußball. Hohem läuferischen Aufwand. Mit Vollgas-Veranstaltungen.

Abgänge von Adamyan und Al Ghaddioui schmerzen

"Ich bin mit dieser Idee vom Fußball aufgewachsen, bin davon zu 100 Prozent überzeugt", sagt Selimbegovic, dessen Beförderung zum Cheftrainer schon früh ausgemachte Sache war. Mit entsprechender Rückendeckung konnte er seine Mission im Sommer angehen. Eine Mission, die nach zwei guten Platzierungen in den Vorjahren – 2017/18 Fünfter, 2018/19 punktgleich mit der KSV Achter – keine leichte ist. Zumal die Mannschaft ein neues Gesicht bekommen hat.

Vor allem der Abgang des Offensiv-Duos Sargis Adamyan (nach Hoffenheim) und Hamadi Al Ghaddioui (zum VfB Stuttgart) hat ein Loch gerissen. Zusammen hatten sie in der Vorsaison 26 Tore erzielt und 17 weitere Treffer vorbereitet. Auch in anderen Mannschaftsteilen wurde der Kader umgebaut – unter anderem kam der Ex-Kieler Max Besuschkow als Ersatz für den vom FC Bayern ausgeliehen Adrian Fein, jetzt beim Hamburger SV.

"Uns war klar, dass es dauern kann, bis die Spielweise stimmt und wir Ergebnisse erzielen", sagt Selimbegovic. Zwar ist Regensburg gut gestartet. Das Aus in der ersten Pokalrunde in Saarbrücken war aber der erste Rückschlag. Dann: zwei Pleiten, ein 5:0 gegen Wehen Wiesbaden, wieder zwei Pleiten – und zuletzt das 2:2 gegen den Hamburger SV. Ein Punkt, der sich wie ein Sieg anfühlt.

" Holstein hat sich gefangen"

1:2 lag der Jahn zurück, kam dann aber noch einmal spät zurück. Ähnlich furios wie beim 2:3 gegen Stuttgart, als man den Favoriten bis in die 95. Minute am Rande eines Punktverlusts hatte. "Die Mannschaft hat eine besondere Mentalität", sagt Selimbegovic. Was beim BVB derzeit das Reizwort ist, ist in Regensburg das Zauberwort: Mentalität. Etwas, das der Trainer seiner Elf immer vorlebt. Ein bisschen wie bei Klopp, eben.

Nun geht es für die Oberpfälzer zum Tabellennachbarn an die Förde (So., 13.30 Uhr, im KN-Liveticker). "Es wird ein schweres Spiel. Holstein hat sich gefangen, sie haben spielerische Qualität und viel Geschwindigkeit in der Mannschaft", sagt Selimbegovic – wissend, dass seine Elf etwas dagegenzusetzen hat. Kampfgeist, eine Idee. Und Vollgas.

