Hauke Wahl: "Das hat uns sehr getroffen"

Kiel

Der Frust saß tief über die Pfingsttage. „Niederlagen an sich sind schon sehr frustrierend. Wenn man dann wie wir zuletzt, oder in dieser Saison leider schon oft genug, unverdient oder kurz vor Schluss verliert, ist das umso enttäuschender“, sagt Hauke Wahl, Kapitän von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel.

Am Sonnabend gab es mit dem 1:2 gegen Arminia Bielefeld, durch ein Gegentor in der Nachspielzeit, den zweiten Rückschlag binnen weniger Tage. Am Mittwoch vergangener Woche hatte es beim VfL Bochum ebenfalls ein 1:2 gegeben. Katerstimmung in Kiel.

„Das müssen wir viel, viel besser machen“, mahnt Wahl. „Wir müssen auch mal ein Ergebnis über die Zeit retten oder vorher den Sack zumachen.“ Solange der offen sei, könne in dieser Liga „jeder Gegner zu jeder Zeit zurückkommen“.

"Wir dürfen nicht vergessen, wo wir herkommen"

Es sind die K-Worte, die zwischen den Störchen und den absoluten Topteams wie Spitzenreiter Arminia den Unterschied machen. Konsequenz. Kaltschnäuzigkeit. „Das sind Dinge, die einfach fehlen, um oben dabei zu sein“, sagt der Kieler Abwehrchef nach nur vier Punkten aus den vier Spielen seit dem Re-Start. „Wenn man sich das Spiel gegen Bielefeld ansieht: Die brauchen nicht viele Chancen, um Tore zu erzielen. Das ist eine abgezockte Truppe. Das fehlt uns schon.“

In Regensburg (2:2) hätte Holstein gewinnen, in Bochum mindestens einen Punkt holen müssen. Auch gegen den DSC hätte die Mannschaft von Ole Werner das Spiel nach dem 0:1 fast gedreht. Ein Eingreifen ins Aufstiegsrennen wäre möglich gewesen. Wäre. Wahl trauert dem aber nur bedingt nach. „Wir dürfen nicht vergessen, wo wir herkommen“, sagt er. „Ich kann mich noch an eine Zeit erinnern, zu der ich sehr froh gewesen wäre, wenn wir nach 29 Spielen 38 Punkte haben. Wir können unterm Strich zufrieden sein, wie die Saison seitdem verlaufen ist.“

Zufrieden mit dem großen Ganzen. Aber nicht mit der aktuellen Situation, in der die KSV steckt. Die 40-Punkte-Mauer will einfach nicht fallen. Holstein bleibt diesseits der magischen Grenze stehen. Und ist dem Keller damit wieder näher als der Spitze. „Trotzdem sind wir noch in einer relativ komfortablen Situation“, sagt Wahl angesichts von acht Punkten Vorsprung auf Platz 16. „Andere Vereine wären gerne in unserer Lage. Wir wollen die Saison aber nicht austrudeln lassen. Wir wollen Punkt für Punkt holen und noch ein bisschen nach oben klettern.“

Dafür müssen sie aber erst einmal über die „Nordwand“ hinaus, die sie am Montagabend (20.30 Uhr) erwartet. Am 30. Spieltag steht das Prestigeduell mit dem Hamburger SV an. Unter Flutlicht im Volkspark geht es um weit mehr als nur um Punkte. „Natürlich ist da irgendwo noch eine Rechnung offen“, sagt Wahl, gebürtiger Hamburger, und meint damit das 1:1 in der Hinrunde. Ein Spiel, das Holstein Kiel hätte gewinnen müssen. Stattdessen: Ausgleich in der Nachspielzeit. Wieder einmal.

„Das war schon eine sehr bittere Pille, die wir damals schlucken mussten. Ich kann mich noch genau an das Gefühl erinnern. Das hat uns als Mannschaft sehr getroffen“, sagt Wahl. „Dieses Erlebnis wollen wir kein zweites Mal haben.“ Was beim Tabellendritten entscheidend sein wird? Natürlich, die Sache mit dem K. Konsequenz. Kaltschnäzigkeit. „Darauf wird es ankommen. Darauf kommt es immer an“, bekräftigt Wahl.

Wahl , Kumpel Paetow und das "Weiche Holz"

Ob ihnen das gelungen ist, wird er dann sicherlich auch mit Torge Paetow besprechen. Mit dem Ex-Storch, in der Regionalliga bei Weiche Flensburg unter Vertrag, hat Wahl seit Kurzem seinen eigenen Podcast. Jeden zweiten Donnerstag unterhalten sich die beiden Freunde über Sportliches und Privates. Wie die Idee geboren wurde? „Wir haben ein Facebook-Live-Video gemacht, hatten vorher schon ein bisschen gequatscht. Danach habe ich ihn angerufen und gefragt: ,Wie sieht es bei dir aus? Das hat Spaß gemacht – hast du Bock auf einen Podcast?'“ Paetow sagte spontan zu. „Dann habe ich am nächsten Tag nochmal angerufen und gesagt: ,Ich meine das übrigens ernst'“, sagt Wahl lachend.

Der Zwei-Mann-Betrieb für die Ohren trägt den Namen „Weiches Holz“ (abrufbar über Spotify und Co.). „Der Podcast sollte eigentlich ,Weiches Holst’ heißen“, erklärt Wahl. Wegen Weiche und Holstein. Paetow habe sich aber bei Nennung des Namensvorschlags verhört. Und so haben sie den Verhörer zum Titel erkoren. Das ist, anders als Holstein Kiel zuletzt: konsequent.

