Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat am Montagabend im Nordderby gegen den HSV 1:1-Unentschieden gespielt. Moritz Heyer brachte (43.), nach toller Vorarbeit von Jeremy Dudziak, die Hanseaten in Front, der eingewechselte Joshua Mees erzielte in der Nachspielzeit (90.+1.) den Ausgleichstreffer.