Schon zum Anpfiff finden sich die ersten Fans an der Tankstelle gegenüber dem Holstein-Stadion ein, darunter Daniel Nissen aus Kiel. "Wir waren schon die letzten beiden Spiele hier am Stadion und haben gemerkt, was wir so lange vermisst haben: diese Leidenschaft mit anderen Fans zu teilen. Deswegen sind wir hier", sagte der 23-Jährige.

Auf Handy-Bildschirmen verfolgen die Holstein-Anhänger das Spiel, lauschen der Radio-Übertragung aus Karlsruhe oder bringen ihren Laptop mit zum Stadion, um Livebilder zu sehen, die teilweise mit zwei Minuten Verzögerung kommen, was zu kuriosen Momenten führt: Wessen Gerät nicht ganz auf der Höhe ist, der darf das 1:0 durch Janni Serra in der 41. Minute zweimal bejubeln.

In der Halbzeit ist der Aufstieg greifbar nahe

Ausgelassene Stimmung in der Halbzeit. Die Pause nutzen, um ein neues Bier aus dem Tankstellen-Kiosk zu holen. Eine Kieler Führung, ein 2:2 bei Konkurrent Greuther Fürth in Paderborn: 45 Minuten ist Holstein noch vom Aufstieg entfernt, und alles scheint für Kiel zu laufen.

Ausgleich in Karlsruhe, Führung für Fürth. Resignation tritt nach dem schlechten Start in den zweiten Durchgang am Holstein-Stadion trotzdem nicht ein. "Sicher schaffen wir noch die Wende!", sagt Dominik Kahlus, Holstein-Fan aus Kiel.

Ausgelassenheit weicht großer Anspannung

Doch die Ausgelassenheit unter den Fans, die am Holstein-Stadion warten, weicht allmählich großer Anspannung. Die Störche-Anhänger pressen das Ohr ans Radio oder aktualisieren sekündlich die Live-Ticker auf ihren Handys.

Alexander Mühling trifft in Karlsruhe vom Punkt, lauter Jubel in Kiel. Ekstase, als Benjamin Girth sogar der 3:3-Ausgleich gelingt - und Gefluche, als das Tor nachträglich aberkannt wird. Die Aufstiegsparty wird verschoben.

"Viel mehr Lust auf die Party nächste Woche"

Trotz der Niederlage gehen die wenigsten Fans nach Schlusspfiff mit hängenden Köpfen nach Hause: "Es ist noch alles drin. Ich habe viel mehr Lust auf die Party nächste Woche, wenn die Jungs im Stadion sind", sagt KSV-Fan Mattis Wietstock.

Und Marie Mundt, langjährige Holstein-Anhängerin, die mit Freundin Sabine zum Holstein-Stadion gekommen ist, findet: "Ich hatte gehofft, dass sie sich das ersparen. Aber egal wie es nächste Woche ausgeht. Das Team hat eine Riesensaison gespielt."