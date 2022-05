Holstein Kiel: Ärger übers Saisonfinale – Freude über Werner-Prämie

Sandhausen/Kiel

Dieser melancholische Blick an die Weser. Er tat fast ein bisschen weh. Ole Werner, bierselig mit Sonnenbrille vom Party-Truck winkend, umzingelt von Tausenden Fans im Rausch der Euphorie. Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Mit Werder Bremen. Holstein Kiel, im vergangenen Jahr unter Werner noch dramatisch gescheitert, unter Werner auch in diese Spielzeit gestartet, bleibt zurück in der Zweiten Liga. Nach einer Saison der Kontraste, der Extreme.

Monate im Zeitraffer: Grusel-Start, Werner weg, Rapp da, Stabilisierung, Super-Serie, Durststrecke, Abstiegsangst, Turnaround, Rettung. Macht Rang neun in der Endabrechnung. Nahe am Optimum nach 34 Spieltagen in der Achterbahn. „Wichtig ist, dass wir den Tabellenplatz gegenüber der Konkurrenz gehalten haben. Das ist in Ordnung“, sagte KSV-Sportchef Uwe Stöver nach dem 1:3 beim SV Sandhausen am Sonntagnachmittag, das wegen des 0:2 von Verfolger Fortuna Düsseldorf beim FC St. Pauli folgenlos blieb.

Ablöse für Ole Werner erhöht sich auf 400 000 Euro

Die rund 10,5 Millionen Euro aus dem TV-Topf sind damit abgesichert. Zudem gibt es für den Werder-Aufstieg dank vertraglich zugesicherter Klausel noch einmal einen Nachschlag zu den 250 000 Euro Werner-Ablöse. Der „Deichstube“ zufolge fließen weitere 150 000 Euro nach Kiel. Alles gut also im Storchennest? Fast. Denn irgendwie scheint es nun doch mit seltsam ambivalenten Gefühlen in die Sommerpause zu gehen. Das wenig berauschende Saisonfinale in Sandhausen hat seinen Anteil daran.

„Die Jungs waren in der Halbzeitpause schon betrübt. Wir wollten uns ordentlich verabschieden“, sagte Holstein-Cheftrainer Marcel Rapp. Nach 45 Minuten hatte seine Mannschaft 0:3 zurückgelegen – und hätte sich auch nicht über ein 0:4, 0:5 beschweren dürfen. „Wir waren im Verteidigen nicht da“, sagte Rapp. „Und dann sieht man mal, was passieren kann.“

Die Lehre daraus: Ohne die nötige Spannung geht es nicht. Gegen keinen Gegner in dieser Liga. Eine weggeworfene Halbzeit. Nach der wurde es zwar etwas besser, die KSV riss sich zusammen, kam zumindest noch zum sehenswerten 1:3 durch Steven Skrzybski (54.). Trotzdem stand am Ende eine klare Niederlage, die so auch durchaus verdient war.

„Das ist jetzt erst einmal ein schlechtes Gefühl“, sagte Innenverteidiger Simon Lorenz, der ein wenig zur Symbolfigur wurde und dessen Auftritt sinnbildlich für den der ganzen Mannschaft stand: in den vergangenen Wochen teilweise überragend, diesmal erschreckend schwach. So schwach, dass Lorenz zur Pause ausgewechselt wurde. Trotzdem verfiel er nicht in Selbstmitleid. Und legte auch seinen Kollegen nahe, das nicht zu tun.

„Wir haben in der Rückrunde viele gute Spiele gemacht, haben ein paar Highlights gesetzt“, sagte Lorenz und erinnerte an große Nachmittage und Abende, ans 1:0 gegen den HSV, ans 3:2 in Bremen oder auch ans 3:0 gegen Nürnberg in der Vorwoche, als die Störche trotz bereits gesicherten Klassenerhalts noch einmal eine leichtfüßige Gala aus dem Ärmel schüttelten. „Darauf“, so Lorenz, „müssen wir aufbauen.“

Es war der Versuch, die Deutung dieser Saison nicht vom letzten Eindruck bestimmen zu lassen. Und grundsätzlich stimmten auch alle Kieler in diesem Punkt überein: Ein Spiel kann die gute Laune zum Urlaubsstart kurzzeitig verhageln. Aber es kann nicht das zuvor Geschehene annullieren. „Man muss man das Große und Ganze sehen“, sagte Rapp. „Wir haben echt einen guten Job gemacht – trotz vieler Verletzter, worüber wir uns nie beschwert haben. Darauf können wir sehr stolz sein.“

Dann verschwand auch er in den Urlaub. In dreieinhalb Wochen kommen sie wieder zusammen. Dann dürfte die Enttäuschung von Sandhausen längst aus dem Klamotten sein. Und die Hoffnung zurück. Auf eine weniger turbulente Saison 2022/23.