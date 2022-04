Kiel

Schlechte Nachricht für Aleksandar Ignjovski von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel. Der Mittelfeldspieler war während der Trainingseinheit am Dienstag am Boden liegengeblieben und musste wenige Minuten später mit dick bandagiertem Knie das Trainingsgelände verlassen. Am Mittwoch gab der Klub bekannt, dass Ignjovski bis Saisonende mit einer Bandverletzung im Knie ausfällt.

Unter offensichtlich starken Schmerzen – der rechte Fuß setzte nicht auf – und gestützt von seinen Mitspielern Ahmet Arslan und Nico Carrera war der 31-Jährige am Dienstag im Training zur Bank neben dem Platz gehumpelt, wo Holsteins Physiotherapeuten Sebastian Süß und Timm Pflügler den Mittelfeldspieler versorgten. Ignjovski wurde danach zur Untersuchung ins Mare Klinikum gebracht.

„Iggy“ verpasst damit auch das Duell gegen seinen Ex-Klub Werder Bremen (2011 bis 2014) mit dem ehemaligen Störche-Coach Ole Werner am Freitag (18.30 Uhr). Besonders bitter ist der Ausfall, weil der Serbe gerade erst in der Partie bei Dynamo Dresden (0:0) seinen ersten Startelfeinsatz in dieser Saison gefeiert hatte und auch beim 1:1 gegen Heidenheim am vergangenen Sonntag über die vollen 90 Minuten auf der Sechserposition spielte.