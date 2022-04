Kiel

Es gibt Tore, die sind schön. Und es gibt Torverhinderungen, die sind schöner. Schöner als es das Tor, das sie verhindern, je sein könnte. Insofern ist diese 60. Minute in der Zweiten Fußball-Bundesliga zwischen Dynamo Dresden und Holstein Kiel am Sonnabendnachmittag ein Moment allerhöchster Ästethik. Dresdens Ransford-Yeboah Königsdörffer hat freie Schussbahn, das 1:0 auf dem Fuß – und wird im letzten Moment mit einem Meisterwerk aus Präzision und Leidenschaft abgegrätscht.

Der Schöpfer dieses triumphalen Tacklings: Aleksandar Ignjovski. Einer mit feinem Kunstsinn neben dem Platz. Und Kämpferseele auf dem Platz. „Die Defensive ist meine Stärke. Und in unserer Situation wollen die Fans genau das sehen – dass wir alle alles geben und um jeden Ball kämpfen. Darum geht es“, sagt Ignjovski, der Bewahrer des 0:0, das den Klassenerhalt näherbringt. „Es gibt einem ein gutes Gefühl, wenn man solche Aktionen hat, so wie ein Stürmer ein gutes Gefühl hat, wenn er ein Tor schießt.“

„Ich habe genug Erfahrung, um in diesen Situationen gleich Verantwortung zu übernehmen“

Der gelernte Goldschmied, wertvoll wie Edelmetall für die Störche in Dresden. Ein Augenblick, auf den er eine gefühlte Ewigkeit warten musste: Für den Serben war es der erste Startelfeinsatz überhaupt in dieser Saison. Sein letztes Spiel von Beginn an? Fast elf Monate her, beim 1:0 im Relegations-Hinspiel gegen den 1. FC Köln. Und nun endlich, begünstigt durch die personelle Notlage im defensiven Mittelfeld, die Renaissance in Elbflorenz.

„Es hat sich gut angefühlt. Ich habe genug Erfahrung, um in diesen Situationen gleich Verantwortung zu übernehmen“, sagt Ignjovski. „So ein Spiel wie in Dresden, wo es erwartungsgemäß vor allem um Kampf und leidenschaftliches Verteidigen ging, liegt mir. Daher hat es mich gefreut, dass ich mal wieder von Anfang an ran durfte.“

Hinter dem 31-Jährigen liegt ein schwieriges Jahr, vielleicht das schwierigste seiner Karriere. Nach seiner Vertragsverlängerung im März 2021 wurden die Dinge kompliziert. Zunächst war Ignjovski im April einer der positiv getesteten Störche, musste gemeinsam mit seinen Kollegen in die zweite 14-tägige Teamquarantäne binnen kurzer Zeit. Im Mai dann das dramatische Scheitern im Aufstiegsrennen. Es folgte der Sommer des Umbruchs, der fürchterliche Saisonstart, hinzu kamen muskuläre Probleme – und dann das Trainer-Beben. Ole Werner weg, Marcel Rapp da. Und der hatte zunächst keine Verwendung für „Iggy“.

Und so musste der 2019 ablösefrei aus Magdeburg gekommene Ex-Nationalspieler bis zum 20. März 2022 warten, um nach seinem Kurzeinsatz zu Saisonbeginn gegen Schalke endlich mal wieder zum Zug zu kommen. Acht Minuten gegen Ingolstadt, nach Fin Bartels’ früher Verletzung dann schon 56 gegen den HSV – und nun volle 90 bei Dynamo. „Die Saison war nicht einfach für mich“, sagt Ignjovski. „Aber ich habe immer daran geglaubt und geduldig gearbeitet, um bereit zu sein, wenn ich gebraucht werde.“

Man darf davon ausgehen, dass er auch in den kommenden Spielen gebraucht wird. Am Sonnabend gegen den 1. FC Heidenheim (13.30 Uhr). Und möglicherweise auch in der Folgewoche am Freitagabend bei Werder Bremen. Bei seinem Ex-Klub, für den er zwischen 2011 und 2014 gespielt hatte. „Ich freue mich über jede Einsatzminute, egal gegen welchen Gegner“, sagt Ignjovski. „Aber natürlich ist die Rückkehr ins Weserstadion ein besonderes Erlebnis für mich.“

Nicht auszuschließen, dass es zugleich eines der letzten Erlebnisse sein wird, die er als Storch macht. Zwar läuft der Vertrag noch ein Jahr. Aber noch so eine Spielzeit als Reservist? „Der Austausch zwischen den sportlich Verantwortlichen und mir war hier bei Holstein immer offen und ehrlich“, sagt Ignjovski über seine Perspektive. „Und ich denke, dass wir auch jetzt offen darüber sprechen und schauen, wie es weitergeht.“ Der Fighter von der Förde hat noch nicht genug. Außer von der Bank.